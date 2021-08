am 31.08.2021 - 10:05 Uhr

Am Montagvormittag hat der Medienkonzern Bertelsmann seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht. In einer entsprechenden Pressemitteilung ist noch keine Rede von den Herausforderungen, die sich durch den Abgang von Bernd Reichart bei der Mediengruppe RTL ergeben, den DWDL.de in der Nacht exklusiv vermeldet hatte. Stattdessen gibt’s ein Zahlenfeuerwerk, das sich aus Sicht des Unternehmens sehen lassen kann.

So lag der Umsatz in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres bei 8,7 Milliarden Euro. Damit legte man im Vergleich zum Vorjahr, als das erste Halbjahr massiv durch Corona beeinflusst wurde, um 10,7 Prozent zu. Das organische Wachstum betrug 16,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 7,1 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019. Das Operating EBITDA lag bei 1,4 Milliarden Euro - Rekord für Bertelsmann. Stärkste Ertragssäulen von Bertelsmann sind und bleiben die RTL Group, Penguin Random House und Arvato. Das gute Ergebnis ist aber auch auf Verkäufe zurückzuführen.

Aufgrund des guten Geschäftsverlaufs hat Bertelsmann nun auch seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. "Wir rechnen weiterhin mit einem höheren Umsatz und heben unsere Ergebnisprognose an. Wir erwarten einen deutlichen bis starken Anstieg des Operating EBITDA auf vergleichbarer Basis sowie ein Konzernergebnis von knapp zwei Milliarden Euro", sagt Finanzchef Rolf Hellermann.

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe sagt: "Das erste Halbjahr 2021 ist für Bertelsmann sehr erfolgreich verlaufen. Insbesondere unsere drei großen Ertragssäulen, die RTL Group, Penguin Random House und Arvato, haben deutlich zugelegt. Das Portfolio von Bertelsmann Investments hat an Wert gewonnen und einen hohen Ergebnisbeitrag geleistet. Bei der Umsetzung unserer Strategie sind wir gut vorangekommen: Mit dem geplanten Zusammenschluss unserer französischen Fernsehtochter Groupe M6 mit Groupe TF1 und von RTL Nederland mit Talpa sowie mit der geplanten Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr haben wir große Schritte bei der Schaffung nationaler Media-Champions gemacht. Bertelsmann ist maßgeblicher Treiber der Konsolidierung auf den europäischen Medienmärkten im Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen."