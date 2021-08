Normalerweise bieten Das Erste und das ZDF den höchsten Anteil an frischem Programm in der Primetime, schon im Juli mussten sie den Spitzenplatz in unserem Frische-Index, für den wir jeden Monat den Anteil an Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht bei den acht großen Vollprogrammen berechnen, an RTL abgeben. Im August baute RTL diese Position sogar noch aus: Nur noch wenig mehr als zehn Prozent des Primetime-Programms von RTL bestand im August aus Wiederholungen - was natürlich nicht zwangsläufig etwas über den Erfolg aussagt.

Im August zog nun allerdings auch noch Sat.1 an den Öffentlich-Rechtlichen vorbei, was maßgeblich mit "Promi Big Brother" zusammenhängt. Nicht nur, dass Sat.1 mehr Ausgaben denn je schon um 20:15 Uhr gestartet hat, nun lief im Anschluss auch noch die zugehörige Late-Night in Sat.1. Der Frische-Anteil zog dadurch auf 83 Prozent an - das ist der höchste Wert, den wir für Sat.1 in unserem Frische-Index, den wir seit Anfang 2012 erheben, jemals ermittelt haben.

ZDF und Das Erste sortierten sich mit 71 bzw. 65 Prozent, also knapp zwei Drittel Frische-Anteil, dahinter ein. Dafür hatten sie durch die in den August ragenden olympischen Spiele außerhalb der Primetime noch viel frisches Programm, das aber nicht in unsere Wertung eingeht. ProSieben und Vox lagen bei knapp 50 Prozent, RTLzwei und Kabel Eins bildeten mit knapp unter einem Drittel Frische-Anteil das Schlusslicht-Duo. Alle gemeinsam hatten, dass der Frische-Anteil im Vergleich zum Juli anzog - hier macht sich das Fehlen der Fußball-EM bemerkbar, gegen die im Juni und Juli natürlich hauptsächlich Wiederholungen gesendet worden waren.

FIX-Punkte

August 2021 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

August 2020 Jahresschnitt '21

(vs 01-08/20) RTL 88 von 100 +15 +25 75

( +5 ) Sat.1 83 von 100 +27 +10 51

( +0 ) ZDF 71 von 100 +7 +14 79

( +7 ) Das Erste 65 von 100 +7 +1 79

( +4 ) ProSieben 54 von 100 +17 +20 47

( +0 ) VOX 50 von 100 +26 +3 37

( -1 ) RTLzwei 32 von 100 +7 +20 30

( +7 ) kabel eins 30 von 100 +7 +2 23

( +1 )

Zum Schluss wie immer ein paar Anmerkungen zu den Daten: Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist trotzdem eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird. Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung. Dazu kommt, dass einige Privatsender tendenziell etwas weniger Werbung zeigen als andere - so etwa Vox, das Serien anders als beispielsweise RTL nicht immer bis zu einer festen Anfangszeit um "viertel nach" streckt.