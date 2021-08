Amazon Prime Video hat bekanntgegeben, welche Champions-League-Partien man an den ersten drei Spieltagen der Gruppenphase übertragen wird. So werden auf der Plattform am 14. September das Spiel zwischen Bayern München und FC Barcelona und am 28. September die Partie von Dortmund gegen Lissabon zu sehen sein. Mitte Oktober setzt Prime Video dann noch einmal auf den BVB, die Mannschaft tritt dann gegen Ajax Amsterdam an.

In der kommenden CL-Saison spielen mit Bayern, Dortmund, Leipzig und Wolfsburg gleich vier deutsche Mannschaften. An den ersten drei Spieltagen wird sich Prime Video aber erst einmal auf den Rekordmeister sowie den BVB konzentrieren. Weitere Übertragungen hängen wohl nicht zuletzt auch davon ab, wie die Tabellenkonstellation in den verschiedenen Gruppen dann konkret aussieht.

Amazon teilt sich die Champions-League-Rechte mit DAZN, wobei beim Sport-Streamingdienst ein Großteil der Einzelspiele sowie eine Konferenz laufen werden. Amazon kann sich lediglich am Dienstag ein Spiel aussuchen - und wird dabei naturgemäß das attraktivste Match einer deutschen Mannschaft aussuchen. Dieses wird dann übrigens auch nicht in der DAZN-Konferenz zu sehen sein. Prime Video hält hier also die volle Exklusivität.

Amazon beginnt bereits um 19:30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf die Spiele, die um 21 Uhr angepfiffen werden. Sebastian Hellmann und sein Expertenteam stimmen dann auf das Spiel ein. Das Kommentatoren-Duo besteht aus Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Wolfgang Stark wird die Schiedsrichter-Entscheidungen bewerten. Shary Reeves ist am ersten Spieltag als Spielfeld-Reporterin im Camp Nou Stadion vor Ort dabei, ihre Kollegin Annika Zimmermann wird im Anschluss durch die Highlights-Show führen. Hier gibt’s nach dem Spiel Stimmen von Trainern und Spielern sowie Highlights aller Spiele des Dienstags zu sehen.