am 31.08.2021 - 15:33 Uhr

Das ZDF hat verraten, wann man die neue Staffel von "Blutige Anfänger" zeigen wird. Die Serie kehrt am 13. Oktober zurück ins Programm der Mainzer und ist dann immer am Mittwochvorabend um 19:25 Uhr zu sehen. Ganze 24 Episoden wird man in den Wochen und Monaten danach ausstrahlen - das sind mehr als zunächst angekündigt waren. Im Juli 2020 hieß es noch, Studio.TV.Film würde zwölf neue Folgen umsetzen.

Zum Staffelstart geht es um eine Juniorchefin eines großen Weingutes, die nachts in den Weinbergen erstochen wird. Kelting teilt AC und Kilians Vertretung Robin für die Ermittlungen ein. Sie stoßen auf eine geheimnisvolle Unbekannte, die vor dem Mord einen üblen Streit mit der Toten hatte. Es ist Elena, eine ehemalige Geliebte von Julian - dem Verlobten der Ermordeten. Die erste Staffel von "Blutige Anfänger" erreichte im vergangenen Jahr durchschnittlich 3,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,2 Prozent.

Einen Tag später, am 14. Oktober, kehrt in der Primetime dann auch "Lena Lorenz" zurück ins ZDF-Programm. Vier neue Ausgaben der Reihe wird das ZDF donnerstags um 20:15 Uhr ausstrahlen. Judith Hoersch spielt dann wieder die Rolle der Lena Lorenz, eine Hebamme im beschaulichen Himmelsruh. In den neuen Folgen hat Lorenz selbst einen Sohn bekommen. Auf dem Lorenzhof gibt's viel Unterstützung, sodass die Hebamme ihre Praxis wieder selbst führt. Ihre erste Patientin ist Gabriele Ammerer, deren Schwangerschaft gut verläuft. Doch sie selbst ist schwer erkrankt und hat deshalb schon jetzt Pflegeeltern für ihr Kind organisiert. Kurz vor der Geburt müssen sie ihr aber absagen. Dieser Schock löst bei Gabriele die Geburt aus. Lena möchte sie unterstützen, und zugleich sorgt sie sich, dass der Druck, unter den sich Gabriele stellt, zu einem Zusammenbruch führen könnte.