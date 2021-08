am 31.08.2021 - 17:58 Uhr

Der Schritt hängt mit den zunehmenden Aktivitäten rund um die Marke Bild zusammen - immerhin ist gerade erst der TV-Ableger des Boulevardblatts an den Start gegangen. In seiner neuen Funktion ist Senft als Pressesprecher für die externe Kommunikation, Programmkommunikation sowie für die Koordination der internen Kommunikation der Medienmarken der Bild-Gruppe in Print, Digital, Audio und TV zuständig.

"Christian Senft hat eine langjährige Kommunikationsexpertise und eine besondere Leidenschaft für unsere journalistischen Marken. Mit unseren Wachstumsplänen steigt auch der Kommunikationsbedarf für Bild", so Bild-Geschäftsführerin Carolin Hulshoff Pol. "Ich freue mich daher sehr, dass er sich zukünftig ganz auf die Bild-Gruppe fokussieren und den Bereich Communications aufbauen wird."

Malte Wienker sagte, Senft werde auch in seiner neuen Funktion der Unternehmenskommunikation von Springer verbunden bleiben. "Gemeinsam werden wir die Positionierung von Bild in der konzernübergreifenden strategischen Kommunikation sichern", so Wienker. Christian Senft ist seit 2017 bei Springer und arbeitet zuvor unter anderem für Amazon und ProSiebenSat.1.