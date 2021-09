am 01.09.2021 - 18:08 Uhr

© HSE

"Wir haben gezielt in den Ausbau unserer Markenbekanntheit investiert und in die Neukundenakquisition. Zudem haben wir unsere Marketingmaßnahmen und Live-Commerce Aktivitäten im Bereich der Creator Economy deutlich verstärkt", so Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE, über die Gründe für den Erfolg des Teleshopping-Unternehmens. "Die Covid-Pandemie hat einmal mehr gezeigt, dass Live-Commerce und damit verbunden die Möglichkeit zur direkten Kundenansprache und individuellen Beratung ein signifikanter Erfolgsfaktor ist."

Bemerkenswert: HSE verzeichnet im Corona-Jahr 2020 ein Neukundenwachstum in Höhe von 14 Prozent - die Rede ist von rund 1,8 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden. Die Anzahl der Bestellungen pro Kundin oder Kunde stieg auf 8,3 pro Jahr und erreichte damit einen neuen Höchstwert. Zudem habe man den durchschnittlichen Warenwert pro Bestellung erneut steigern können.

Profitieren konnte HSE aber nicht nur vom klassischen TV-Geschäft, sondern auch vom Digitalbereich. Der E-Commerce Umsatz der Unternehmensgruppe stieg im Geschäftsjahr 2020 um 19 Prozent auf 273 Millionen Euro. Mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes entfiel somit auf den digitalen Handel. Von den neuen Kundinnen und Kunden bestellten sogar 64 Prozent über den Onlineshop und die App von HSE.