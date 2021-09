Das ntv-Kunstformat "Inside Art" kehrt am 1. Oktober zurück ins Programm des Nachrichtensenders. Um 18:30 Uhr läuft dann die erste Folge der neuen Staffel, in der Moderator und Kunstexperte Wolfram Kons auf den jungen Maler-Shootingstar Leon Löwentraut trifft. Der ist zwar erst 23 Jahre alt, aber schon seit Jahren eine feste Größe in der Branche. Kons trifft Löwentraut in seinem neuen Atelier in Portugal.

"Die Entwicklung von Leon Löwentraut ist extrem außergewöhnlich", sagt Wolfram Kons, der den jungen Maler schon seit einiger Zeit begleitet. "Vom Malen im Kinderzimmer bis zu Ausstellungen in Florenz und Venedig ist es ein langer Weg. Wir sind ihn von Anfang an mit der Kamera mitgegangen. Leon polarisiert wie wohl kein anderer Künstler in Deutschland zurzeit. Es ist äußerst spannend zu sehen, wie sich Fans und Feinde jedes Jahr gewaltig steigern."

Darüber hinaus wird die neue Staffel von "Inside Art" zwei weitere Folgen umfassen. In der zweiten Episode trifft Kons auf die Unterwasserfotografin Gaby Fey, diese Folge wird am 29. Oktober um 18:30 Uhr zu sehen sein. Am Freitag, den 26. November, besucht Wolfram Kons dann die britische Pop-Art-Legende Allen Jones.