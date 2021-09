Die ARD und der ORF planen langfristig mit ihrer Krimireihe "Steirerkrimi", die in der Steiermark beheimatet ist. Noch vor der Ausstrahlung des fünften 90-Minüters, der nach aktuellem Planungsstand am Donnerstag, 21. Oktober zur besten Sendezeit im Ersten laufen soll, haben Ende August die Dreharbeiten zu den Folgen sieben und acht begonnen. Allegro Film zeichnet dafür verantwortlich.

In Episodenrollen spielen darin unter anderem Christoph Kohlbacher, Emily Cox und Sascha Gersak sowie Gottfried Breitfuß, Franziska Stavjanik und Heikko Deutschmann. Die Drehbücher stammen von Maria und Wolfgang Murnberger. Hary Prinz und Anna Unterberger sind als Ermittler in beiden Episoden zu sehen. Unterberger ist dem Publikum in der Rolle Anni Sulmtaler noch nicht bekannt, sie wird erst in der im Oktober laufenden Episode eingeführt und übernimmt dann den Platz von Miriam Stein als Sandra Mohr.

Die beiden neuen Episoden, für die es natürlich noch keinen Sendetermin gibt, hören derzeit auf die Arbeitstitel "Steirerstern" und "Steirergeld". Einmal kommt eine Rocksängerin unter sehr mysteriösen Umständen ums Leben, einmal wird der Direktor einer Privatbank tot aufgefunden. Angeblich ein Herzinfarkt. Doch dann stellt sich heraus, dass die Privatbank hinter einem frisch zusammengebrochenen Schneeballsystems steckte.

Bisher liefen vier Filme aus der Reihe im deutschen Fernsehen: "Steirerblut", "Steirerkind", "Steirerkreuz" und "Steirerwut". "Steirerwut" kam bei seiner TV-Premiere im Frühjahr 2021 auf knapp 5,8 Millionen Zusehende und war entsprechend ein Erfolg für Das Erste.