Elf Mal standen Nora Tschirner und Christian Ulmen gemeinsam für den Weimarer "Tatort" vor der Kamera, doch damit ist nun endgültig Schluss. Bereits rund um den Jahreswechsel, als im Ersten die Folge "Der feine Geist" ausgestrahlt wurde, gab es Spekulationen um die Zukunft des Duos, schließlich war zu diesem Zeitpunkt bekannt geworden, dass sich Ulmen von der Krimireihe verabschieden wird und ihr allenfalls noch in Gastauftritten erhalten könnte.

Doch nun ist klar, dass auch Nora Tschirner der ARD-Krimireihe den Rücken kehren wird. Auf die Frage, ob man sie noch einmal im "Tatort" sehen wird, antwortete die Schauspielerin jetzt in einem DWDL.de-Interview: "Nee, das ist leider vorbei." Ähnlich äußerte sich Tschirner auch im Interview mit der Funke Mediengruppe: "Der aktuelle Stand ist: Es geht nicht weiter."

"Ich weiß natürlich nicht, was der MDR mit dem Weimarer 'Tatort' plant, aber in dieser Konstellation wird es ihn nicht mehr geben", so Tschirner weiter. "Ich finde, wir sind einfach zu einem fulminanten Ende gekommen." Auf DWDL.de-Nachfrage wollte sie eine Rückkehr jedoch nicht vollends ausschließen: "Nun ja, wie heißt es: Wenn Du das Leben zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Aber der aktuelle Stand ist: It’s all over now, Baby Blue."

Der MDR arbeitet indes schon an neuen Ideen: "Wie bereits Anfang des Jahres kommuniziert, haben wir aus verschiedenen Gründen im Jahr 2021 keinen 'Tatort' Weimar in der Herstellung", sagte ein MDR-Sprecher. "Wie es ab dem Jahr 2022 weitergeht, dazu sind wir in Gesprächen. Aber den Fans versprechen wir: Es wird auch in Zukunft einen MDR-Krimi aus Thüringen geben."

Das komplette Interview mit Nora Tschirner lesen Sie in den kommenden Tagen bei DWDL.de.