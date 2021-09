am 02.09.2021 - 14:51 Uhr

Ab der kommenden Woche testet Vox am werktäglichen Nachmittag einen Ableger seiner 17-Uhr-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen". Dieser wird dann immer um 16 Uhr zu sehen sein und soll "meinen schönsten Tag", also den Tag der Hochzeit, dokumentieren. Eigentlich auf dem 16-Uhr-Sendeplatz von Vox beheimatet ist traditionell die sich ebenfalls um Hochzeiten drehende Sendung "4 Hochzeiten und eine Traumreise". Auch diese wird noch im September einen Ableger beim Fernsehsender erhalten.

Der 16-Uhr-Sendeplatz gehört ab dem 20. September dem Format "4 Hochzeiten – Von Braut zu Braut". Nicht fehlen darf im neuen "4 Hochzeiten"-Format natürlich der als Froonck bekannte Frank Matthée, der auch schon Teil des Originals ist. Vier Bräute präsentieren in dem neuen Format ihre Hochzeiten in Form von Hochzeitsvideos. Sie sitzen gemeinsam auf der Couch - auch die Braut des Tages - und erleben "von Braut zu Braut" die schönsten, emotionalsten und lustigsten Momente der Trauung. Wie von anderen Vox-Daytime-Format bekannt, muss "die Konkurrenz" danach ihre Bewertung abgeben, wobei zehn Punkte das Höchste der Gefühle sind. Jeweils freitags schaut sich Froonck die Hochzeiten an und vergibt ebenfalls Punkte. Der siegreichen Braut gehören danach 3000 Euro.

"4 Hochzeiten und eine Traumreise" lief in diesem Jahr bis Juli. Die zwischen Januar und Juli gesendeten Folgen holten um 16 Uhr durchschnittlich 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor die TV-Geräte, in der klassischen Zielgruppe wurden 5,4 Prozent Marktanteil gemessen, rund 0,8 Prozentpunkte weniger als 2020. Dabei schwankten die Werte zwischen rund drei und neun Prozent.

Fest steht inzwischen auch, dass das in dieser Woche neu gestartete Kurzformat "#VOXStimme", das kurz vor Primetimebeginn die persönliche Meinung eines Menschen abbildet, erst einmal nur im September zu sehen sein wird. Die zunächst letzte Folge ist für den 30. September geplant, ab Freitag, 1. Oktober, taucht es im Programm nicht mehr auf.