Gaumont hat mit der Produktion der zweiten "Barbaren"-Staffel begonnen, das hat Netflix nun in einer Pressemitteilung bestätigt. Gedreht werden die sechs frischen Folgen ausschließlich in Krakau und Umgebung. In den Hauptrollen sind, wie in Staffel eins, Jeanne Goursaud (Thusnelda), Laurence Rupp (Arminius) und David Schütter (Folkwin) zu sehen. Die Rolle von Arminius Bruder Flavus übernimmt Daniel Donskoy, der neu im Cast ist. Murathan Muslu spielt den markomannischen Herrscher Marbod. Für weitere Rollen wurden unter anderem Cynthia Micas, Katharina Heyer, Giovanni Carta und Alessandro Fella engagiert.

Die erste Staffel von "Barbaren" war nach Angaben von Netflix ein großer Erfolg. Schon kurz nach der Veröffentlichung teilte der Streamingdienst mit, dass die Serie die erfolgreichste deutsche Eigenproduktion sei. Inzwischen wurde "Barbaren" in diesem Ranking vom Vampir-Film "Blood Red Sky" überholt, dennoch ist die von Gaumont umgesetzte Serie auf großes Interesse gestoßen.

Showrunner und Regisseur (Episoden 1-3 und 6) ist Stefan Ruzowitzky, die Episoden 4 und 5 verantwortet Regisseur Lennart Ruff. Sabine de Mardt, Andreas Bareiss und Rainer Marquass von Gaumont zeichnen erneut für die Produktion verantwortlich. Für das Kostümbild zuständig ist wie schon bei Staffel eins Esther Walz. Der Soundtrack wird von Volker Bertelmann komponiert. Grzegorz Piatkowski gestaltet das Set Design.

Stefan Ruzowitzky sagt über die zweite Staffel: "Ich freue mich sehr, bei der Weiterführung dieser tollen Serie dabei zu sein und auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team vor und hinter der Kamera. Wir konnten für die zweite Staffel noch weitere großartige Schauspieler*innen gewinnen, deren Figuren die erzählerische Dichte von Barbaren zusätzlich bereichern." Und Executive Producer Andreas Bareiss von Gaumont ergänzt: "Nachdem die Varusschlacht geschlagen war, haben wir sehr darauf vertraut, die packende Geschichte um Arminius, Thusnelda und Folkwin weiter erzählen zu dürfen. Umso glücklicher sind wir jetzt unsere Held*innen auf weitere Abenteuer um Liebe, Freundschaft und Verrat zu schicken. Abenteuer, die emotionaler und spannender nicht sein könnten."

Inhaltlich beschreibt Netflix die zweite Staffel von "Barbaren" so: Ein Jahr nach der Varusschlacht sind die römischen Truppen stärker denn je nach Germanien zurückgekehrt und Ari wird erneut mit seiner römischen Vergangenheit konfrontiert. Sein Bruder hat sich der römischen Seite angeschlossen, um Ari für seinen Verrat an Rom zu bestrafen. Während Thusnelda und Ari gemeinsam versuchen, die Stämme gegen Rom zu vereinen, fordert Folkwin auf unheilvolle Weise die Götter heraus.

Jan Bennemann, Manager Local Originals bei Netflix, sagt: "Der weltweite Erfolg der ersten Staffel Barbaren hat uns einmal mehr darin bestärkt, dass wir mit lokalen Geschichten von lokalen Kreativen und Talenten ein großes internationales Publikum begeistern können. Umso dankbarer sind wir, dass die historische Vorlage uns ausreichend Potenzial für eine spannende Fortsetzung bietet. Wir freuen uns also, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sabine de Mardt, Andreas Bareiss und Rainer Marquass von Gaumont in Form einer zweiten Staffel weiterführen zu können."