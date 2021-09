Die Showtime-Comedyserie "Willkommen in Flatbush, Brooklyn" (Original: "Flatbush Misdemeanors") feiert in wenigen Wochen ihre Deutschlandpremiere. Ab dem 13. Oktober sind die zehn Folgen der ersten Staffel immer mittwochs ab 21:05 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy zu sehen. "Willkommen in Flatbush, Brooklyn" wurde kreiert und geschrieben von Kevin Iso und Dan Perlman, erst vor wenigen Tagen hat Showtime die Serie zudem um eine zweite Staffel verlängert.

Die halbstündige Serie ist eine Komödie über das Stadtleben, in der Iso und Perlman Charaktere spielen, die in ihrer neuen Umgebung in Flatbush, Brooklyn, zurechtkommen müssen. Die Serie handelt von zwei langjährigen Freunden, die versuchen, ihre Vorbehalte aufzugeben und mit anderen in ihrer Umgebung in Kontakt zu treten.