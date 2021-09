am 05.09.2021 - 10:16 Uhr

© NDR/Gita Mundry

Obendrein sollen die Handlungen klar in den jeweiligen Sendegebieten verortet sein, also in Nordrhein-Westfalen oder dem NDR-Sendegebiet. Angesprochen werden sollen Nachwuchskreative. Konkret melden sollen sich Gamerinnen oder Gamer, Absolvierende einer Filmhochschule, aber auch Autodidaktinnen und Autodidakten. Zudem werden auch Ideen von YouTubern und YouTuberinnen erwartet. Erste Erahrungen müssen vorhanden sein. Die entsprechenden Konzepte für Serien, die eine Episodenlänge zwischen 25 und 45 Minuten haben sollen, sollen auf einem zirka dreiseitigen Pitchpapier und einem Video-Pitch von maximal drei Minuten Länge präsentiert werden. Die Projekte werden von einer Jury ausgewählt. Zu ihr gehören Ninia la Grande (Autorin), Banafshe Hourmazdi (Schauspielerin) und Andreas Kuhlage (N-JOY-Moderator) sowie Vertretern und Vertreterinnen von ARD-Mediathek, funk, NDR und WDR.

Ausgeschrieben werden insgesamt vier so genannte Starterpakete mit einem Brutto-Budget von je 20.000 Euro für die dann weitere Konzept- und Stoffentwicklung. Konzipiert sein sollen alle Stoffe für eine mögliche Ausstrahlung in der ARD-Mediathek und/oder den Dritten. Mit der Vergabe eines Starterpakets würde die ARD eine zeitlich befristete Option und ein First-Look-Recht erwerben. Die Kreativen können sich mit dem Erhalt eines Starterpakets an eine selbst gewählte Produktionsfirma binden.