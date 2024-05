am 02.05.2024 - 08:51 Uhr

5,20 Millionen Menschen haben sich am Mittwoch zur besten Sendezeit den Krimi "Mordnacht" im Ersten angesehen, damit war der Sender der mit Abstand reichweitenstärkste um 20:15 Uhr. Der Marktanteil lag bei 21,7 Prozent. Auf Platz zwei brachte es die "Terra X Show" im ZDF, die sich allerdings mit nur 2,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern begnügen musste, das entsprach 11,4 Prozent Marktanteil.

Beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren war der Abstand zwischen den beiden Sendern zwar kleiner, aber auch hier lag der Krimi vorn. "Mordnacht" verzeichnete in der genannten Altersklasse 11,1 Prozent Marktanteil, während die Show im ZDF nur auf 8,9 Prozent kam. Weil das ZDF tagsüber aber fast durchweg stärker unterwegs war als Das Erste, lagen die Mainzer bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 12,6 Prozent, während Das Erste 10,5 Prozent holte. Nicht geholfen hat dem Ersten außerdem, dass das Dokudrama "Die Mutigen 56 – Deutschlands längster Streik" im Anschluss an den starken Krimi nur noch 7,9 Prozent beim Gesamtpublikum holte.

Zur besten Sendezeit war aber nicht nur Das Erste mit einem Krimi gefragt, äußerst beliebt war auch eine "Tatort"-Wiederholung im SWR Fernsehen. Der alte Münster-"Tatort" mit dem Titel "Schlangengrube" erreichte dort 1,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was bundesweit 7,0 Prozent Marktanteil entsprach. Bei der Premiere 2018 sahen im Hauptprogramm 12 Millionen Menschen zu.

Neben dem SWR Fernsehen taucht in der Liste der 25 meistgesehenen Sendungen des Tages auch das BR Fernsehen auf - und das mit einem gänzlich anderen Programm. Zur besten Sendezeit war am Feiertag dort ein Open Air Konzert von André Rieu zu sehen - und dazu schalteten 1,04 Millionen Menschen ein. 4,7 Prozent Marktanteil erzielte der BR damit in ganz Deutschland, im Sendegebiet waren es sogar 12,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;