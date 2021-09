Bernadette Schugg wird zum 1. April 2022 Geschäftsführerin der Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH, das hat die Muttergesellschaft der Produktionsfirma, die ZDF Enterprises, nun bekanntgegeben. Schugg folgt auf Jutta Lieck-Klenke, die dem Unternehmen als freie Produzentin erhalten bleibt, und soll zusammen mit Lasse Scharpen den Standort Hamburg leiten. Scharpen hatte vor zwei Jahren damit begonnen, das Studio Zentral in Berlin aufzubauen - das wird er auch künftig tun.

Schugg ist seit rund zehn Jahren Produzentin und Alleingeschäftsführerin der Tellux-Tochter Moviepool GmbH in München. Dort muss man sich jetzt um eine Nachfolge der scheidenden Chefin kümmern. Zu Beginn ihrer Karriere arbeitete die Produzentin beim BR, es folgten Engagements bei RTL und ProSieben, 1998 schließlich der Wechsel auf Produzentinnenseite.

Neben Schugg und Scharpen ist auch Wolfgang Cimera einer der Network-Movie-Geschäftsführer. Schugg selbst sagt zu ihrem neuen Job: "Die Nachfolge von Jutta Lieck-Klenke anzutreten und demnächst mit so großartigen Kollegen wie Wolfgang Cimera und Lasse Scharpen die Zukunft des Unternehmens gestalten zu dürfen, ist mir eine große Ehre und Freude! Mit Network Movie verbindet mich persönlich seit vielen Jahren eine respektvolle und freundschaftliche Kollegialität und mit dem ZDF seit mehr als 20 Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Daher freue ich in diesen spannenden Zeiten nun ganz besonders auf die produzentischen Herausforderungen mit einem hoch-motivierten und kompetenten Team an unseren Standorten in Hamburg, Berlin, Köln und München und auf die Zusammenarbeit mit den besten kreativen Köpfen unserer Branche. Ich bin glücklich, Jutta Lieck-Klenke als ‚Garant für Qualität’ weiterhin an unserer Seite zu wissen. Mein Dank gilt der Tellux-Gruppe für das Vertrauen, das mir die letzten 10 Jahre als Geschäftsführerin des Tochterunternehmens Moviepool entgegengebracht wurde."

Fred Burcksen, Sprecher der Geschäftsführung von ZDF Enterprises, ergänzt: "Jutta Lieck-Klenke hat Herausragendes für Network Movie und den ZDF Enterprises-Verbund geleistet. Wir bedanken uns bei ihr für diese beeindruckende Leistung und freuen uns, dass sie uns weiterhin als freie Produzentin zur Seite stehen wird. Mit Bernadette Schugg konnten wir eine ausgewiesene Expertin für die Nachfolge gewinnen. Wir heißen sie herzlich willkommen und wünschen ihr gutes Gelingen und viel Erfolg für ihre künftigen Aufgaben." Und Lasse Scharpen sagt: "Wir werden auf der einen Seite auf Kontinuität setzen und alles dafür geben, die Qualität der Filme, für die Jutta Lieck-Klenke und ihr Team stehen, aufrecht zu halten. Auf der anderen Seite werden wir gemeinsam und standortübergreifend auf die sich verändernden Publikumsstrukturen neue maßgeschneiderte Serienformate, Reihen und Filme entwickeln."