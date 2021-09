am 07.09.2021 - 13:47 Uhr

Anfang dieses Jahres sah es noch so aus, als hätte die Action-Parcoursshow "Ninja Warrior Germany Kids" keine Zukunft: Trotz guter Quoten bei Super RTL bestätigten die an dem Projekt Beteiligten damals, dass es nicht weitergehen würde. Neben dem Kindersender war auch TVNow in die Produktion eingebunden - und dort soll die erste Staffel kein Erfolg gewesen sein. Einige Monate später folgte dann die Kehrtwende: RTL bestätigte, dass es eine zweite Staffel der Show geben soll.

Und nun steht auch fest, wann die neuen Ausgaben der von RTL Studios produzierten Show zu sehen sein werden. Ab dem 3. Oktober gibt’s die neuen Folgen zunächst bei TVNow. Zunächst wird man die vier Vorrundenshows verfügbar machen, später folgen dann auch die Halbfinals und das Finale. Insgesamt hat RTL Studios acht Folgen von "Ninja Warrior Germany Kids" produziert.

Anders als im Vorjahr wird die neue Staffel aber nicht beim Kindersender Super RTL zu sehen sein, der mittlerweile ja komplett zur Mediengruppe RTL gehört. Stattdessen wird RTL die Folgen ab dem 10. Oktober wöchentlich am Sonntagvorabend ausstrahlen. Das hatte RTL bereits auf den Screenforce Days im Juni angekündigt. Grund für den Wechsel sind wohl nicht zuletzt die guten Quoten, die die Show im vergangenen Jahr bei Super RTL holte. Bis zu 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Ableger der erfolgreichen Physical-Gameshow.

In der zweiten Staffel von "Ninja Warrior Germany Kids" kämpfen 40 Kinder im Alter von 10-13 Jahren um den Sieg. Neu mit dabei ist übrigens Laura Wontorra, die schon beim Original zum Team gehört und nun auch beim Ableger als Moderatorin fungiert. Sie ersetzt Influencerin Julia Beautx, die bei Staffel eins am Seitenrand die Fragen stellte. Als Kommentatoren fungieren wie gewohnt Jan Köppen und Frank Buschmann.