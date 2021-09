Schon Ende des vergangenen Jahres ist die Serie "Spy City" bei MagentaTV zu sehen gewesen. Die von Odeon Fiction produzierte Spionage-Serie ist in Zusammenarbeit von ZDF und Telekom entstanden, wobei der Telekom das Erstverwertungsrecht eingeräumt wurde. Nun gibt es aber auch einen Termin für die Free-TV-Premiere. Das ZDF wird die Serie ab dem 17. Oktober immer am späten Sonntagabend ab 22:15 Uhr ausstrahlen.

Im ZDF sind die sechs Folgen aber nicht einzeln zu sehen, stattdessen zeigt man immer zwei Episoden am Stück. So sind innerhalb von drei Wochen also drei Zweiteiler am Sonntagabend zu sehen. "Spy City" spielt in Berlin im Jahr 1961. Kurz vor dem Mauerbau herrscht in der Metropole ein Klima der Angst. Die Streitkräfte und Geheimdienste der vier Besatzungsmächte stehen sich nervös gegenüber, jeder Fehler könnte einen offenen Konflikt auslösen.

Der britische Agent Fielding Scott (Dominic Cooper) soll einen ostdeutschen Wissenschaftler sicher in den Westen geleiten. Doch die Mission schlägt fehl, der Überläufer wird ermordet. Jemand muss die Operation verraten haben. Scott soll den Maulwurf ausfindig machen und gerät in einen Sumpf aus Paranoia und Verrat. Er verliebt sich in die französische Agentin Severine Bloch (Romane Portail). Aber kann er ihr auch trauen? Je näher er dem Verräter kommt, umso mehr erfährt er über ein Komplott, das weit über Berlin hinausreicht.

Die Serie wurde in englischer Sprache mit Dominic Cooper in der Hauptrolle des Fielding Scott gedreht. Zum internationalen Cast gehören außerdem Schauspielerinnen und Schauspieler wie Leonie Benesch, Adrian Lukis, Johanna Wokalek und Romane Portail. Romanautor William Boyd kreierte die Serie und schrieb alle Drehbücher. Miguel Alexandre führte Regie und war Kameramann. Als Produzentinnen und Produzenten fungierten Britta Meyermann, Mischa Hofmann und Ann-Kathrin Eicher von Odeon Fiction. Executive Producer sind Dominic Cooper, William Boyd, Thomas Augsberger und Bill Block zusammen mit Michael Schuld und Sven Philipp von Magenta TV sowie Wolfgang Feindt und Annika Schmidt vom ZDF.

Frische Fiction gibt’s beim ZDF ab dem 22. Oktober zudem immer um 20:15 Uhr. Dann nämlich startet die neue Staffel der Krimiserie "Die Chefin" mit Katharina Böhm in der Hauptrolle. Acht neue Folgen werden wöchentlich am Freitagabend zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Die letzte Staffel endete mit einem Allzeit-Hoch: 7,09 Millionen Menschen sahen sich die vorerst letzte Episode Anfang dieses Jahres an, das hatte 21,2 Prozent Marktanteil zur Folge.