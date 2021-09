Die neue Spielzeit in der National Football League, kurz NFL, steht an. Während im Free-TV die Matches bei ProSieben und ProSieben Maxx laufen, sind zahlreiche Begegnungen im Pay-TV bei DAZN beheimatet. Der Sportstreamingdienst wird seine Berichterstattung am Sonntag sogar noch ausbauen. Denn Sportfans können dort künftig nicht nur die US-"Red Zone", also die Original-Konferenz der NFL, sehen, sondern auch eine eigens von DAZN produzierte deutsche Variante namens "ENDZN", gesprochen 'End Zone'.

Diese funktioniert dann ähnlich wie Konferenzen in anderen Sportarten. Moderieren werden im Wechsel Christoph Stadtler und Flo Hauser. Sie schalten dann jeweils zu den Kommentatoren, die sich die einzelnen Spiele begleiten. Das Format konzentriert sich auf die Spiele, bei denen sich ein Team innerhalb der 20-Yard-Linie des Gegners befindet, also möglicherweise ein Touch-Down kurz bevor steht. Das Format sei deshalb unter anderem für alle Fantasy-Football-Spielende der passende Begleiter.

Die Konferenz umfasst sowohl die Spiele, die um 19 Uhr beginnen als auch die Partien ab kurz vor halb elf Uhr deutscher Zeit, sodass insgesamt rund sieben Football-Konferenz auf dem Programm stehen. Los geht es schon am 12. September. „Die NFL und insbesondere die 'RedZone' erfreut sich bei DAZN stetig wachsender Beliebtheit. Mit der 'ENDZN' adaptieren wir das beliebte Erfolgsformat erstmals auf Deutsch. Wir freuen uns darauf mit der 'ENDZN' weiter zum Erfolg der NFL in Deutschland und Österreich beizutragen“, so Thomas de Buhr, Executive Vice President von DAZN in der DACH-Region. Je ein 19- und ein 22:25-Uhr-Spiel laufen auch weiterhin im Free-TV, entweder bei ProSieben oder ProSiebenMaxx.





Neben der Konferenz hat DAZN zudem drei weitere Live-Spiele pro Woche im Programm. Dabei handelt es sich um die Partien, die in den USA als Primetimespiele vermarktet werden. Diese laufen in Deutschland daher nachts ab etwa 2:15 Uhr. Zu sehen sind sie jeweils in der Nacht auf Donnerstag auf Freitag, Sonntag auf Montag sowie Montag auf Dienstag.