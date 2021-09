Bei RTLplus soll freitags weiterhin gelacht werden. Ab dem 1. Oktober bestückt der Sender seine Primetime zur Einstimmung auf das Wochenende aber mit der US-Sitcom "Die Nanny", von der es ab 20:15 Uhr vier Folgen am Stück zu sehen geben wird. Die bisher auf diesen Slots gezeigten Wiederholungen der deutschen Serien "Ritas Welt" und "Nikola" rutschen nach hinten. Sie starten ab Oktober gegen 22 Uhr.

Samstags wird RTlplus obendrein Ausstrahlungen alter Courtshows streichen. Stattdessen spielen US-Serien und speziell Sitcoms am Samstagnachmittag eine größere Rolle. Schon seit vergangenem Wochenende meldet sich samstags ab halb vier Uhr nachmittags die Krimi-Serie "Quincy" rund zwei Stunden lang, ehe danach Ausstrahlungen von "Mord ist ihr Hobby" folgen.

Beginnend am 2. Oktober endet die Courtshow-Schiene noch früher, nämlich gegen 13:15 Uhr. Dann setzt RTLplus am frühen Samstagnachmittag knapp drei Stunden lang auf Wiederholungen alter US-Sitcoms. Los geht es mit vier Episoden von "Die Nanny", denen sich ab 15 Uhr zwei Folgen der "Golden Girls" anschließen. "The Golden Girls" wurde ab Mitte der 80er in den Staaten produziert, es entstanden 180 Episoden in sieben Staffeln. In den 90ern fand die deutsche TV-Erstausstrahlung beim Ersten Deutschen Fernsehen statt. Beatrice Arthur, Rue McClanahan, Betty White sowie Estelle Getty spielen tragende Rollen in dem Format, das NBC einst beauftragt hatte.

"Die Nanny" lief in den 90ern bei CBS, in Deutschland als Erstausstrahlung bei RTL. In sechs Staffeln entstanden knapp 150 Folgen mit Fran Drescher und Charles Shaughnessy in den Hauptrollen.