Aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauern wird es womöglich bereits aufgefallen sein. Schon seit geraumer Zeit setzt das ZDF verstärkt seine neue Hausschrift ein, die "ZDF Type". Nun überarbeitet der öffentlich-rechtliche Sender auch sein On-Air-Design: Während das Logo unangetastet bleibt, erhalten verschiedene Programmelemente wie Trailer oder Abspanntafeln ab dem 15. September eine neue Optik.

Zentrales Keyvisual des neuen Promotion-Designs ist der orangefarbene Kreis, der auch bislang schon zum Einsatz kam. Mit dem Redesign wird er nun "aufmerksamkeitsstark inszeniert", wie der Sender mitteilt. Konkret kann er in der Größe variieren, ist horizontal beweglich, responsiv und interagiert mit den Bildinhalten - wahlweise als Trägerfläche, Wasserzeichen oder Branding-Element.

Video: ZDF mit neuem Promotion-Design To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Das neue Promotion-Design zeigt einen modernen und konsequenten Umgang mit den Design-Konstanten des ZDF", so Stavros Amoutzias, Leiter Design und Marke, über das neue On-Air-Design des Senders. "Es bildet die visuelle und auditive Schnittstelle zwischen Programm und Sender-Image und trägt maßgeblich zur Stärkung der Dachmarke ZDF bei."

Bilder: ZDF mit neuem Promotion-Design

Das ZDF verweist darauf, dass bei der Entwicklung des neuen Designs ein besonderer Wert auf Flexibilität gelegt wurde. So steht nun etwa für die Trailer ein skalierbares System mit zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung. "Bildaufteilung, Typografie und Farben passen sich an und ermöglichen optimierte Inszenierungen für unterschiedliche Kommunikationsziele, Medien und Formate", heißt es. Und: "Das Design bedient aktuelle Sehgewohnheiten, Anforderungen und Techniken und bleibt dabei zeitlos und elegant."

Entwickelt wurde das neue Promotion-Design von der Münchner Design-Agentur thefinest und FH Studio aus Innsbruck. Die Ausarbeitung des Off-Air-Designs erfolgte in Zusammenarbeit mit der Agentur Serviceplan aus München.