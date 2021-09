Im Hochsommer 2019 zeigte Vox die erste und bislang einzige Staffel der Reportagereihe von Pia Osterhaus. Doch nach einem starken Start mit acht Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ging "Pia – aus nächster Nähe" ein wenig die Puste aus. Zwischen 4,3 und 5,8 Prozent fuhren die weiteren drei Episoden damals ein. Eine Fortsetzung gibt es dennoch. Vox hat nun weitere Folgen der von RTL News umgesetzten Sendung ab Dienstag, 5. Oktober um 22:15 Uhr angekündigt. Insgesamt sind drei neue Reportagen geplant.

Zwei Stunden lang wird sich Osterhaus am 5. Oktober mit Amateur-Pornografie befassen. Dabei trifft sie nach Senderangaben die jungen Stars der Branche, die sich das schnelle Geld erhoffen. Insgesamt habe Pia Osterhaus über ein Jahr lang an dem Thema recherchiert und war dafür unter anderem nach Zypern gereist, wo sich die deutsche Porno-Community angesiedelt hat. Die "Pia"-Reportage ist am ersten Oktober-Dienstag Lead-Out eines "Mission Erde Spezial" mit Robert Marc Lehmann, das ab 20:15 Uhr 120 Minuten lang im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche ausgestrahlt wird. In dem Special geht es um die Frage, wie gut "unser Wasser" ist. Auf seiner Reise durch Deutschland, über und unter Wasser, soll Lehmann nach Senderangaben auf "verblüffende Erkenntnisse" gestoßen sein.

Unter Wasser geht es im Oktober übrigens auch in einem neuen Format von Nitro. Startend am 9. Oktober und dann immer samstags um 17:30 Uhr ist die zunächst auf vier Folgen angelegte Reihe "Die Ostseetaucher - Einsatz unter Wasser" zu sehen. Produziert von Flow Media nimmt das Format das Publikum mit in gefährliche Tiefen, wenn die Spezialisten zum Einsatz auf die Ostsee ausrücken, etwa um Bomben zu bergen oder Reparaturen unter Wasser vorzunehmen.