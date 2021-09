Zu den Formaten, mit denen der neue Sat.1-Chef Daniel Rosemann in der noch jungen Saison ein Ausrufezeichen setzen möchte, gehört die Adaption des belgischen Formats "Een echte Job", in dem Prominente in einem Krankenhaus anpacken müssen. Unter dem Titel "Die Herzblut-Aufgabe" kommt die Reportage-Reihe demnächst nach Deutschland: Sat.1 zeigt fünf Folgen ab dem 18. Oktober jeweils montags um 20:15 Uhr.

Der "Herzblut-Aufgabe" stellen sich Wayne Carpendale in der Unfall-Chirurgie, Jenny Elvers auf der Frühchen-Station, Jorge González in der Pädiatrie, Faisal Kawusie in der Geriatrie und Onkologie sowie Patrick Lindner im HNO- und Adipositas-Bereich und Lilly Becker, die ebenfalls in der Geriatrie hilft. Bevor sie sich um Patienten kümmern dürfen, erlernen die Promis allerdings zunächst wichtige Handgriffe und Regeln in einem zweitägigen Grundkurs und üben an Puppen und Kolleginnen und Kollegen. Erst nach bestandener Prüfung beginnen sie dann ihren Dienst "auf Station".

An der Seite der Promis befinden sich stets examinierte Krankenpflegerinnen und -pfleger, "die penibel darauf achten, dass alle Aufgaben exakt erledigt werden", wie Sat.1 mitteilt. Gedreht wurde nach Angaben des Privatsenders bereits im Frühsommer in einem Berliner Klinikum. Entstanden ist "Die Herzblut-Aufgabe" von Rainer Laux Productions in Zusammenarbeit mit Endemol Shine Germany.

"Viel wurde in den vergangenen Monaten über Krankenpflege gesprochen und berichtet", so Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann. In dem neuen Format soll nun gezeigt werden, "was diesen Beruf ausmacht". Rosemann weiter: "Es gab während des Drehs viele emotionale Momente: Jenny Elvers war bei zwei Geburten dabei, Patrick Lindner hat Menschen die Hand auf dem Weg in den OP gehalten. Alle haben dieses besondere Praktikum sehr ernst genommen."