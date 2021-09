Es ist schon einige Jahr her, dass es die Kandidatinnen und Kandidaten von "Gefragt - Gejagt" mit einer "Jägerin" aufnehmen mussten. Doch in der kommenden Woche ist es wieder so weit: Am Montag, den 13. September wird Adriane Rickel ihre Premiere in der erfolgreichen ARD-Vorabendshow feiern, die sie bislang nur als Zuschauerin kennt.

"Am meisten freue ich mich auf die vielen Fragen aus allen möglichen Gebieten in gleichbleibend hoher Qualität. Das war schon für mich als Zuschauerin der Grund, 'Gefragt - Gejagt' zu lieben", so Rickel. "Ich freue mich ungeheuer, dass ich jetzt als Jägerin dabei sein darf. Alexander Bommes als der 'natürliche Feind' der Jäger ehrt mich schon seit der ersten Probe mit freundlichem Spott."

Die 47-jährige Hobby-Köchin quizzt seit ihrer Schulzeit und ist seit 2018 auch Mitglied im Deutschen Quiz-Verein. 2019 war Rickel bereits beste Frau in der Gesamtwertung des Deutschland-Cup. "Ich freue ich mich auf spannende Jagden, Spaß in der Jägergruppe und auf das tolle restliche Team von 'Gefragt - Gejagt'", so Rickel, die nun also die Sechste im Bunde ist - neben Sebastian Jacoby, Klaus Otto Nagorsnik, Sebastian Klussmann, Thomas Kinne und Manuel Hobiger.

Andreas Gerling, verantwortlich für Show, Musik und Quiz beim NDR, über den Neuzugang: "Ich freue mich sehr, eine der stärksten Quizzerinnen Deutschlands endlich in der 'Gefragt Gejagt'-Familie begrüßen zu können. Mit Wissen, Schnelligkeit, langjähriger Quiz-Erfahrung, starken Nerven, Coolness und Humor bringt Adriane Rickel als Jägerin alles mit, damit 'Gefragt - Gejagt' künftig noch spannender und noch unterhaltsamer wird."