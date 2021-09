am 10.09.2021 - 00:01 Uhr

"Wir sind der Realitysender Nr.1 nicht nur wegen Leuchtturm-Events, sondern auch dank unserer Familien", sagte RTLzwei-Programmchef Tom Zwiessler vor wenigen Tagen im DWDL.de-Interview. Die Familien seien wichtige Bestandteile der Reality-Formate. Und eine Familie wird künftig wohl noch etwas mehr beim Sender zu sehen sein als bislang. Von den "Geissens" plant RTLzwei nämlich ein Spin-Off.

Das neue Format hört auf den Arbeitstitel "Rich Kids of Monaco". Darin geht es dann nicht primär um Robert und Carmen Geiss, sondern um ihre beiden Töchter Davina und Shania. Die beiden waren auch in den vergangenen Jahren immer wieder bei den "Geissens" zu sehen, mit ihrem eigenen Format sollen sie nun aber in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Produziert wird die neue Sendung natürlich von den Geissens selbst, ihre Produktionsfirma Geiss TV übernimmt die Umsetzung.

Martin Blickhan, Leiter Consumer PR bei RTLzwei, bestätigt die grundsätzlichen Pläne zum Format gegenüber DWDL.de und sagt: "Die Geissens bereiten uns und ihren Fans seit zehn Jahren jede Menge Freude. Nun öffnen wir die Perspektive und geben den Geschichten rund um die nächste Generation noch mehr Platz." Das neue Format befindet sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium, wann die Produktion startet, steht daher noch nicht fest. Eine Ausstrahlung erfolgt wohl frühestens im kommenden Jahr.

Die Vorzeichen für einen "Geissens"-Ableger könnten nicht besser sein. Anfang des Jahres kam die letzte Staffel des Formats auf im Schnitt mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 7,3 Prozent. Das war der beste Wert, den die "Geissens" seit einigen Jahren geholt haben. Und natürlich lag man damit auch weit über den Normalwerten von RTLzwei.