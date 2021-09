Bei Vox hat man offensichtlich noch einmal ganz genau den Kalender studiert und festgestellt, dass am 26. September die Bundestagswahl stattfindet. Daher hat man nun die ursprünglichen Planungen geändert und wird die zweite Ausgabe der neuen Show "Mälzer und Henssler liefern ab!" nun doch nicht an diesem Tag zeigen. Die erste Folge ist eine Woche zuvor zu sehen, gegen die voraussichtlich quotenstarke Wahl-Berichterstattung will man die beiden Köche aber nicht ins Rennen schicken.

Einen neuen Termin für die zweite Ausgabe des neuen Formats gibt es noch nicht. Auf Mälzer und Henssler verzichten müssen die Fans am Abend der Bundestagswahl aber trotzdem nicht. Der Sender wiederholt dann zur besten Sendezeit noch einmal die "Kitchen Impossible"-Folge, in der die beiden Köche gegeneinander angetreten sind. Mit mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 13,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war diese bei der Erstausstrahlung ein großer Erfolg für Vox. Eine Woche später übrigens, am 3. Oktober, zeigt Vox eine weiter Wiederholung von "Kitchen Impossible". Neben Tim Mälzer werden dann Tim Raue und Alexander Herrmann zu sehen sein.

In "Mälzer und Henssler liefern ab!" treten die beiden Köche im direkten Duell in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferdienst gegeneinander an. Für wen sie kochen, erfahren Mälzer und Henssler in dem Format erst, wenn es schon zu spät ist: Ob für eine sechsköpfige Großfamilie, eine Geburtstagsfeier mit Freundinnen, die Belegschaft eines chinesischen Restaurants oder ein altes Ehepaar - wer sich hinter der Bestellung verbirgt, sehen sie erst bei der Übergabe ihrer Gerichte an der Haustüre, denn die beiden Spitzenköche liefern das Essen auch höchstpersönlich aus. Hinzu kommt immer wieder prominente Laufkundschaft. Produziert wird die Sendung von Endemol Shine Germany.