Bei den diesjährigen Screenforce Days hat Vox mit "Guidos Wedding Race" eine neue Sendung mit Guido Maria Kretschmer angekündigt. Nun hat der Sender verraten, wann die zwei von Constantin Entertainment produzierten Ausgaben des Formats zu sehen sein werden. So wird man das neue Format am 10. und 17. Oktober zur besten Sendezeit ausstrahlen.

"Guidos Wedding Race" droht damit harte Konkurrenz am Sonntagabend. Am 10. Oktober ist im Ersten das Finale der Nations League zu sehen, eine Woche später zeigt der Sender einen neuen "Tatort". Bei Vox hat man sich trotzdem für den Sendeplatz entschieden, auf dem auch "Kitchen Impossible" immer läuft und dort gute Quoten holt.

In dem Format treten pro Ausgabe jeweils drei Paare gegeneinander an. Die Sieger erhalten einen ganz speziellen Preis: Sie feiern eine Traumhochzeit und Guido Maria Kretschmer hält dabei nicht nur die Traurede, sondern gibt den Outfits der Liebenden den letzten Schliff und außerdem hat Kretschmer auch die Eheringe für das Paar entworfen. Vorher müssen die drei Paare aber erst einmal beweisen, wie gut sie zusammen funktionieren. Die Aufgaben für die Brautpaare sind individuell auf sie zugeschnitten, heißt es vom Sender. So müssen sie Strophen eines von Guido verfassten Liebesgedichts erspielen und dieses als letzte Aufgabe auswendig aufsagen. Kretschmer selbst ist bei den verschiedenen Etappen, die die Paare bewältigen müssen, nicht persönlich vor Ort, sondern per Videobotschaft.