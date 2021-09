"Ich wage mich an Klischees genauso wie an Zutaten, die ich vorher noch nie probiert habe", sagt Tim Raue über seine neue und erste eigene Reportage-Reihe, die im Herbst bei Magenta TV startet. Wie viel Thailand steckt im Asia-Essen vom Lieferdienst? Ähnelt der Döner in Kreuzberg eigentlich dem Original aus Istanbul? In "Herr Raue reist: So schmeckt die Welt" geht es um den Abgleich von Klischees gewisser Küchen mit dem, was vor Ort wirklich gerne gegessen wird. Bereist wurden bis jetzt Mexiko, Sizilien, New Orleans, Istanbul, Thailand und Madrid. Der selbsterklärte Streetfood-Junkie Raue: "Alle Reisen, meine Offenheit gegenüber Menschen und die bisherigen TV-Formate haben mich darauf vorbereitet."

Die sechs Episoden von "Herr Raue reist: So schmeckt die Welt", die monatlich erscheinen sollen, sind nach ersten Einblicken in die Produktion sehr ansprechende Reisereportagen für Cineasten wie Feinschmecker gleichermaßen, wobei es auf der Suche nach den typischen Gerichten der Zielorte oft um sehr ehrliche Gerichte geht. Die Idee, das Entdecken unbekannter Küchen mit starken Bildern zu erzählen, lässt natürlich an "Kitchen Impossible" von Endemol Shine Germany erinnern, wo Raue auch schon teilgenommen hat. In seiner eigenen Magenta TV-Reihe steht jedoch kein Wettbewerb im Mittelpunkt. Im Fokus: Raue selbst, der sich um die Welt isst und bei so manchem Probieren genussvoll stöhnt, wie es sonst nur Alfred Biolek konnte.

© Lodge of Levity Florian Wieder und Jens Bujar

Diese Erlebbarkeit der gesehenen kulinarischen Reisen soll so auch den Telekom-Slogan #dabei spiegeln. Raue selbst sagt: "Jede Destination inspiriert mich im Anschluss an meinen Besuch zu einem 4-Gang-Menü, das ich kreiere. Hierbei verwende ich einige der authentischen Gerichte als Anregung, kopiere sie oder entwickle komplett neue Gerichte mit den Zutaten und Aromen der jeweiligen Destination." Wie genau das möglich sein wird, ist derzeit noch in der Klärung. Die Corona-Pandemie macht Event-Planungen weiterhin knifflig. Bis zur Premiere der ersten Folge im Herbst wollen Raue, die Produzenten und die Telekom das geklärt haben.