Bei ProSieben glaubt man offenbar nicht daran, dass sich der Show-Neustart "How Fake Is Your Love" nach dem verpatzten Start in den kommenden Wochen noch entscheidend steigern kann. Bereits in der kommenden Woche ist das Format nicht mehr am Dienstag zur besten Sendezeit zu sehen, stattdessen zeigt ProSieben die Show erst ab 23:55 Uhr. In den zwei Wochen danach geht es sogar erst nach Mitternacht los.

Der neue Sendeplatz kommt nicht ganz überraschend: Die erste Ausgabe erzielte am vergangenen Dienstag nur 5,3 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Nicht einmal eine halbe Million Menschen schalteten den Show-Auftakt ein. Statt "How Fake Is Your Love" setzt ProSieben am Dienstagabend ab 20:15 Uhr in den kommenden Wochen auf Filme, nächsten Dienstag zum Beispiel "Justice League". Danach gibt's neue Ausgaben von "Late Night Berlin" und erst im Anschluss daran zeigt ProSieben die Realityshow.

Um zu beweisen, dass sie das "Perfect Couple" sind, ziehen acht Paare in "How Fake Is Your Love" gemeinsam in eine Finca auf Mallorca. Dem Paar, das die "beste" und vor allem authentischste Beziehung zeigen kann, winkt ein Geldpreis. Doch nicht bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist die gezeigte Liebe echt. Im Kandidatenfeld tummeln sich nämlich auch Paare, die ihre Beziehung nur vortäuschen. Auch das Publikum weiß nicht, welche Paare echt sind und welche nicht. In jeder Folge muss mindestens ein vermeintlich unechtes Paar die Finca verlassen. Schaffen es die Couples, die Fakes unter sich zu finden, füllt sich der Jackpot um jeweils 10.000 Euro. Zweifeln sie hingegen an einer echten Beziehung und schicken ein wirkliches Paar nach Hause, gibt es auch kein Geld.

Moderiert wird die Realityshow von Annemarie Carpendale, ihr Mann Wayne ist als Kommentator mit dabei. Produziert wird "How Fake Is Your Love" von ITV Studios Germany.