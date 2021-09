am 13.09.2021 - 16:06 Uhr

Mit der Netflix-Serie "Unorthodox" hat Anna Winger einen weltweiten Erfolg gelandet. Nun hat der Streamingdienst eine mehrjährige Partnerschaft ihrer Produktionsfirma Airlift Productions geschlossen. Im Rahmen eines sogenannten Overall-Deals sollen demnach internationale Drama-Serien für Netflix entwickelt und produziert werden.

© Winger Anna Winger

Rachel Eggebeen, Director of Original Series, EMEA bei Netflix: "Wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Anna. Nachdem wir ihre Magie bei der Zusammenarbeit an Unorthodox erlebt haben, kennen wir ihr einzigartiges Talent, Geschichten in spannende globale Erfolge zu verwandeln. Die Kombination aus Annas kreativer Vision und unseren Ambitionen für unser wachsendes europäisches Drama-Angebot passt perfekt zusammen."

Das Team von Airlift Productions wird im Zuge des Deals von Camille McCurry als neue Partnerin erweitert. McCurry arbeitete zunächst in der Musikbranche, bevor sie zum Film und Fernsehen wechselte. Während ihrer Zeit als Agentin bei der britischen Agentur United Agents vertrat sie preisgekrönte europäische Autoren und Regisseure. Anna Winger wiederum wird auch mit der Netflix-Initiative "Grow Creative" zusammenarbeiten, um neue europäische Talente zu fördern.