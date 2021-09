2016 ging das "Bohemian Browser Ballett" bei YouTube an den Start und gehört damit auch zu den Gründungsformaten von Funk, mit dem ARD und ZDF online bekanntlich eine jüngere Zielgruppe erreichen wollen. Etliche der kurzen Satire-Videos des Teams um Schlecky Silberstein sorgten seither für Schlagzeilen und fanden durch virale Verbreitung ein großes Publikum, 2019 folgte die Auszeichnung mit einem Grimme-Preis.

Ende 2020 gab es dann erstmals den Versuch, das "Browser Ballett" ins Fernsehen zu heben. Zunächst wurden allerdings nur zwei Folgen produziert, die von Schlecky Silberstein und Christina Schlag präsentiert wurden - und bei der linearen Ausstrahlung mit doch ziemlich mauen Quoten zu kämpfen hatten. Die erste Folge lief im Dezember etwas unvermittelt am späten Dienstagabend, Ende Januar gab's dann eine zweite Folge donnerstags.

Seither hat man noch einmal am Konzept geschraubt und bringt das Format nun in einer etwas anderen Form, dafür aber mit festem Sendeplatz und höherer Schlagzahl zurück. "Browser Ballett - Satire in Serie" umfasst insgesamt acht Folgen. Die erste Doppelfolge feiert ihre Premiere am 28. Oktober in der ARD-Mediathek und läuft an diesem Donnerstag dann auch um 20:15 Uhr bei One. Zwei Tage später folgt dann am späten Samstagabend noch die Ausstrahlung im Ersten. Auf ein quotenstarkes Vorprogramm sollte man allerdings eher nicht hoffen: Die Sendung läuft dann immer im Anschluss ans "Wort zum Sonntag".

Beschrieben wird die neu gestaltete Sendung nun als "rasante Sitcom über den turbulenten Arbeitsalltag zweier Late-Night-Hosts", die von Schlecky Silberstein und Luise von Finckh gespielt werden. Lusie von Finckh stößt neu zum Team, sie war schon in Produktionen wie "Deutschland 89", "Fack ju Göhte" oder "Vienna Blood" zu sehen.Christina Schlag, die in den ersten beiden Folgen vor der Kamera stand, bleibt als Autorin an Bord, Headautor ist Raphael Stelter, der auch Regie führt. Seinem Team gehören darüber hinaus auch Schlecky Silberstein, Jan Krebs, Gaston Stabiszewski, Katrin Wöller, Tim Kleinebudde und Marc Faesser an.

Silberstein gibt in dem Format den opportunistischen Moderator, der sich als Gesicht der Show und seine Co-Moderatorin Luise Stark als nervige Weltverbesserin sieht. Die will die Bühne der Show nutzen, um all ihre politischen Ansichten, Recherchen und Visionen einem großen Publikum mitzuteilen. Pech für beide, dass sie beide scheitern - entweder, weil ihnen Redaktionsleiterin Anna Mahoro (Anna Dushime) mit Kompromissen, die niemanden glücklich machen, einen Strich durch die Rechnung macht, oder weil sie sich mit den Ideen des quotengeilen Senderchefs (Jonas Hien) herumschlagen müssen. Auch das Privatleben der Showmaster soll thematisiert werden.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer folgen "einer völlig chaotischen TV-Redaktion hinter die Kulissen des Showbusiness und werden Zeuginnen und Zeugen von Skandalen, Verleumdungen und Liebeswirren", heißt es in der Beschreibung. Es wird regelmäßig prominente Gäste geben, zum Auftakt Klaas Heufer-Umlauf. Und es gibt natürlich die Browser-Ballett-typischen satirischen Einspieler. Schlecky Silberstein: "Unser Ziel war eine Mischung aus 'Wetten, dass...?', 'Eine schrecklich nette Familie' und 'Hamlet'. Und das ist uns verdammt nochmal gelungen! Unser Publikum darf sich also auf viele Überraschungen freuen." Luise von Finckh: "Satire ist unfassbar wichtig - gerade in diesen Zeiten. Ich bin froh, nun Teil des 'Browser Balletts' zu sein, um die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen und vielleicht auch zum Nachdenken bringen zu können."

Produziert wird die Serie von der Steinberger Silberstein GmbH aus Berlin im Auftrag des NDR und in Kooperation mit funk. Produzent ist David Steinberger, Redaktionsleiterin Anna Dushime, Herstellungsleiterin Nicole Kreyßel und Producerin Hala Khalid. Die Redaktion des NDR haben Dominique Ziesemer, Christian Sieh und Jasmin Wenkemann inne.