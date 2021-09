Seit Anfang 2016 steht der "Höhle der Löwen"-Moderator Amiaz Habtu auch für das Vox-Magazin "Prominent" vor der Kamera. Doch damit ist bald Schluss, wie Habtu und der Privatsender bestätigten. "Es waren geile, verrückte fünf Jahre, für die ich echt dankbar bin", erklärte Habtu in einem Video.

Noch bis Ende des Jahres wird er das Magazin präsentieren, doch auch darüber hinaus will der Moderator Vox die Treue halten. "Wir blicken gemeinsam mit dem Sender in eine tolle Zukunft. Da werden tolle Sachen passieren", so Habtu. Und Vox-Chefredakteur Marcel Amruschkewitz richtete seine Worte direkt an Amiaz Habtu: "Wir freuen uns jetzt auf die weitere Zusammenarbeit mit Dir - wie gewohnt bei 'Die Höhle der Löwen' und in weitere, gemeinsamen Projekten."

Erst am vergangenen Sonntag hatte Habtu die erste Ausgabe der neuen Vox-Show "Die leckerste Idee Deutschlands" präsentiert, die - trotz der starken Konkurrenz durch das TV-Triell - ordentliche Quoten erzielte. Abseits davon war der Moderator zuletzt aber auch für Sat.1 im Einsatz: Aktuell moderiert er dort täglich im Vorabendprogramm die Musik-Quizshow "Let the music play".

Über Habtus Nachfolge bei "Prominent" hat sich Vox unterdessen noch nicht geäußert. Seine Kollegin Laura Dahm wird das erfolgreiche Star-Magazin allerdings auch weiterhin präsentieren.