am 16.09.2021 - 10:27 Uhr

Im Zuge des "Masked Singer"-Hypes ist bei RTL im vergangenen Jahr "Big Performance - Wer ist der Star im Star?" zu sehen gewesen. In der von Brainpool produzierten Show waren Prominente wie andere Promis verkleidet und sangen um die Wette. Am Ende einer jeden Ausgabe musste einer der Kandidaten die Show verlassen und es wurde verraten, wer hinter den Kostümen steckte. Dabei wurden auch die aufwendig gemachten Masken abgenommen, die Patricia Kelly, Martin Schneider oder auch Vanessa Mai tatsächlich wie Adele, Mick Jagger und Jennifer Lopez aussehen ließen.

Nun hat Banijay das Format erstmals ins Ausland verkauft, konkret nach Italien. Der zu Mediaset gehörende Sender Canale 5 hat sich die Rechte gesichert und will nun eine eigene Version der Show von Banijay Italia produzieren lassen. Vermarktet wird "Big Performance" international unter dem Titel "Star in the Star".

Fabrizio Ievolella, Chief Executive Officer von Banijay Italia, sagt: "Nachdem wir den Erfolg der Show in Deutschland gesehen haben, freuen wir uns, das erste Land zu sein, das dieses Format für ein lokales Publikum adaptiert. Wir haben die Show auf das italienische Publikum zugeschnitten und wir erwarten, dass das Format seine internationale Attraktivität weiter steigern wird." Lucas Green, Global Head of Content Operations spricht sogar von einem "fantastischen internationalen Potenzial" für das Format.

Der Erfolg von "Big Performance" bei RTL war letztlich überschaubar, am Samstagabend sahen im Schnitt 1,85 Millionen Menschen zu und in der werberelevanten Zielgruppe erreichte die Show 11,8 Prozent Marktanteil. Vom Vorbild "The Masked Singer" war man damit weit entfernt. Eine zweite Staffel ist derzeit nicht geplant.