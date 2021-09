RTLzwei hat den Start der neuen Reportage-Reihe "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" angekündigt. Jeweils eine Ausgabe wird am 6. und 13. Oktober zur besten Sendezeit zu sehen sein. Inhaltlich geht es in der Reportage um das Leben von Menschen in Rettungsberufen. So etwa die Not- und Narkoseärztin Britta aus Schleswig-Holstein und ihr Team oder auch den Anstaltsarzt Manfred und Rettungssanitäterin Conny.

Beleuchtet werden soll einerseits der berufliche Alltag der Rettungskräfte, aber auch die Menschen hinter dem Beruf. Wie meistern die acht Lebensretterinnen und Lebensretter ihren Job und das private Leben? Und wie kommen sie mit der emotionalen Belastung klar? Produziert wird "Mensch Retter" von der Münchner White Mexicans GmbH.

Es ist übrigens nicht die einzige Reportage-Reihe dieser Art, die RTLzwei angekündigt bzw. schon im Programm hat. Ab dem 22. September etwa zeigt man das Format "Erste Hilfe, letzte Rettung - Sanis in Ausbildung", in der vergangenen Woche ist bereits "Polizei im Einsatz" gestartet. Und seit 2019 sind auch bereits mehrere Ausgaben von "Mensch Polizist - Mein Leben in Uniform" gelaufen.