"Let the music play - Das Hit Quiz" wird am 1. Oktober zum vorerst letzten Mal im Programm von Sat.1 zu sehen sein. Dann hat der Sender alle bislang produzierten Folgen der Show mit Moderator Amiaz Habtu ausgestrahlt und setzt ab der Woche danach auf zwei Folgen "Buchstaben Battle" am Stück. Die von Ruth Moschner moderierte Sendung ist künftig also um 18 und um 19 Uhr zu sehen.

Das Musik-Quiz hat sich unterdessen nicht als der große Hit entpuppt. Seit Anfang August ist das Format zu sehen und die Tatsache, dass die erste Folge mit 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bis heute die meistgesehene ist, spricht Bände. Im Schnitt schalteten nur etwas mehr als eine halbe Million Menschen ein. Der durchschnittliche Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe liegt aktuell bei etwa 5,2 Prozent. Damit lief es aber immer noch besser als für das "Buchstaben Battle", das im gleichen Zeitraum nur 3,8 Prozent holte.

Trotz der überschaubaren Quoten geht "Let the music play" aber weiter. Banijay Productions Germany wird weitere Ausgaben des Musik-Quiz produzieren, wann genau diese dann zu sehen sein werden, ist derzeit aber noch nicht klar.