am 17.09.2021 - 11:47 Uhr

Nachdem das Publikum im vergangenen Jahr erstmals bei den Auszeichnung mit dem Deutschen Comedypreis das Sagen hatte, waren die Zuschauerinnen und Zuschauer diesmal dazu aufgerufen, sogar die Liste der Nominierungen zusammenzustellen. Nun steht fest, wer auf eine Auszeichnungen hoffen darf. Dabei wurde die Zahl der Kategorien im Vergleich zu den Vorjahren übrigens noch einmal deutlich reduziert - auf lediglich fünf.

Die Bandbreite der Nominierungen ist dafür erstaunlich groß: Sie reicht in der Kategorie "Beste Comedy-Show" von klassischen TV-Formaten wie "Chez Krömer" und "Studio Schmitt" bis hin zu "LOL: Last One Laughing" von Amazon und dem YouTube-Kanal "World Wide Wohnzimmer". Bemerkenswert ist,dass es die Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet", die es bei TVNow und RTL auf nicht allzu viele Folgen brachte, ebenfalls auf die Liste schaffte.

"Täglich frisch geröstet"-Moderator Jens "Knossi" Knossalla kann daneben auch auf einen Preis in der Kategorie "Bester Komiker / Beste Komikerin" hoffen. Hier tritt er gegen Carolin Kebekus, Felix Lobrecht, Torsten Sträter und Vorjahressiegerin Hazel Brugger an. Im Wettbewerb um die "Beste Satire" sind indes ausschließlich öffentlich-rechtliche Produktionen nominiert. Neben der "heute-show", die den Preis im vergangenen Jahr ergatterte, stehen auch das "ZDF Magazin Royale", "Die Carolin Kebekus Show", "extra3" und "Dittsche - Das wirklich wahre Leben" auf der Liste.

Im Fiction-Bereich gehen mit "Frau Jordan stellt gleich" und "Slavik - Auf Staats Nacken" sowie "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" und "Unter Freunden stirbt man nicht" je zwei Joyn- und TVNow-Produktionen ins Rennen. Ebenfalls auf einen Comedypreis kann in dieser Kategorie aber auch Netflix hoffen, das für die Miniserie "ÜberWeihnachen" mit Luke Mockridge nominiert wurde. Gesucht wird zudem wieder der "Beste Comedy-Podcast", wo "Fest & Flauschig", "Gemischtes Hack", "Bratwurst und Baklava" und "Baywatch Berlin" und "Die Pochers hier" gegeinander antreten.

Verliehen wird der Deutsche Comedypreis am Freitag, den 1. Oktober um 20:15 Uhr in Sat.1. Das Publikum kann bis wenige Stunden vor der Verleihung abstimmen. Darüber hinaus werden an diesem Abend auch der Ehrenpreis und ein Newcomer-Preis vergeben. Moderiert wird der Comedypreis von Katrin Bauerfeind und Steven Gätjen, die Produktion übernimmt Brainpool.

Die Nominierten im Überblick

Beste Comedy-Show

Chez Krömer (Das Erste)

LOL: Last One Laughing (Amazon Prime Video)

World Wide Wohnzimmer (YouTube)

Studio Schmitt (ZDFneo)

Täglich frisch geröstet (RTL / TVNOW)

Beste Comedy-Fiction

Frau Jordan stellt gleich (Joyn / ProSieben)

KBV - Keine besonderen Vorkommnisse (TVNOW)

Unter Freunden stirbt man nicht (TVNOW / Vox)

ÜberWeihnachten (Netflix)

Slavik - Auf Staats Nacken (Joyn)

Beste Satire

ZDF Magazin Royale (ZDF)

heute-show (ZDF)

Die Carolin Kebekus Show (Das Erste)

extra 3 (Das Erste)

Dittsche - Das wirklich wahre Leben (WDR)

Bester Komiker / Beste Komikerin

Carolin Kebekus

Hazel Brugger

Felix Lobrecht

Torsten Sträter

Knossi

Bester Comedy Podcast