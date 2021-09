© Elke Walthelm Elke Walthelm

Spannend dabei ist nicht zuletzt die zehnteilige Action-Serie "Autobahn", für die die Produktionsfirma Action Concept verantwortlich zeichnet. Dort herrscht aktuell ja nach wie vor Unklarheit über die Zukunft von "Alarm für Cobra 11". Weil die Quoten zuletzt alles andere als gut waren, hat sich RTL noch nicht zu einer Fortsetzung entschlossen. Mit Sky hat Geschäftsführer Hermann Joha nun immerhin einen neuen Auftraggeber an Land gezogen.

Und "Autobahn" klingt auf den ersten Blick auch recht ähnlich zu "Alarm für Cobra 11". Zwei Brüder werden über die bayerischen Autobahnen Richtung Alpen und darüber hinaus geschickt, um nach einem katastrophalen Unglück, dem Einsturz einer Brücke mit vielen Toten, die Hintergründe zu ermitteln und ihre Unschuld zu beweisen. Als Head-Writer fungieren hier Sven Frauenhoff und Andreas Brune. Produzenten sind Heiko Schmidt, Andreas Perzl und Frank Jastfelder.

Darüber hinaus hat Sky am Freitag mit "Tender Hearts" eine Sci-Fi-Rom-Com mit Comedy-Elementen angekündigt. In der von Odeon Fiction produzierten Serie geht es um die Mittvierzigerin Mila, die sich im Jahr 2036 für die Beziehung mit einer künstlichen Intelligenz entscheidet und bei der Firma Tender Hearts den Humanoiden Bo abonniert. Das erinnert ein wenig an die deutsche Oscar-Hoffnung von Maria Schrader - "Ich bin dein Mensch". Das Drehbuch der Serie stammt von Eva Lia Reinegger, Regie führt Pola Beck und zum Produktionsteam gehören Katja Herzog, Andreas Perzl und Frank Jastfelder.

Die dritte neue Serie von Sky hört auf den Titel "Chamäleon" und wird von Isarstraßen Film produziert. Es geht um die Welt des Lobbyismus und um Mittelpunkt stehen zwei Protagonisten, die eine Hassliebe für einander empfinden. Auf der seinen Seite steht der zynische Lobbyist Max, der als bester seiner Art gilt und seine Ansichten so schnell ändert wie ein Chamäleon seine Farbe. Nachdem er einen Job in der Kohlen-Abbau-Industrie übernimmt, kann er nur erfolgreich sein, wenn er seinen Heimatort, in dem seine entfremdete Familie lebt, auslöscht. Und dann trifft er noch auf die mysteriöse Lobbyistin Vallery, die ihn gleichzeitig anzieht und abstößt. Headautor dieser Serie ist Christian Jeltzsch.

"Die Wespe" startet noch in diesem Jahr

Neben den neuen Serien hat Sky auch bekanntgegeben, wie der aktuelle Stand bei anderen Eigenproduktionen ist. So wird "Die Wespe" ab dem 3. Dezember zu sehen sein, die neue Staffel von "Der Pass" folgt dann Ende Januar. Und für "Paradiso" (früher "Bestattung eines Hundes"), die dritte Staffel von "Das Boot" und "Souls" gibt es noch keinen konkreten Termin, hier ist lediglich die Rede von einer Ausstrahlung im Frühjahr 2022. Erst vor einigen Tagen abgeschlossen wurden die Dreharbeiten für die neue "Babylon Berlin"-Staffel.

Elke Walthelm bezeichnete die fiktionalen Serien am Freitag als "Königsdisziplin", in die man weitere investieren wolle. Gleichzeitig will Sky hier breiter werden und auch verschiedene Genres bedienen, was nicht zuletzt auch die Sci-Fi-Rom-Com zeigt. "Hochkarätige Eigenproduktionen in einer attraktiven Mischung aus den unterschiedlichsten Genres für eine breitere Zielgruppe anzubieten, das ist unser Anspruch. Deshalb erhöhen wir massiv unser Investment in eigenproduzierte Serien", sagt Walthelm. "Wir wollen unseren Zuschauern das beste, spannendste Programm bieten. Neben den heute vorgestellten Produktionen haben wir weitere viele großartige Stoffe in der Pipeline. Unsere Pläne in puncto Sky Originals sind ambitioniert, insgesamt verdoppeln wir unser gruppenweites Investment in Original Content bis 2024."

Frank Jastfelder, Director Original Production scripted Sky Deutschland, ergänzt: "Auch in Zukunft setzen wir bei unseren deutschen Sky Originals auf lokale High-End-Serien mit fesselnden Geschichten, faszinierenden Figuren und hohem Production Value. Ob Action, Drama oder Comedy, wir arbeiten weiterhin mit den besten Kreativen und Talenten vor und hinter der Kamera, um für die unverwechselbare Handschrift unserer Eigenproduktionen zu sorgen. Eine Handschrift, die nicht nur unser deutsches Publikum liebt, sondern auch weltweit für viel Begeisterung und Auszeichnungen sorgt."