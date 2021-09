Sky arbeitet nach Angaben der "Bild am Sonntag" an einer Realityshow mit der Familie Ochsenknecht, ein entsprechendes Foto des Senders hat die Boulevardzeitung nun veröffentlicht. Die "BamS" vergleicht "Die Ochsenknechts" schon mit "Keeping Up With The Kardashians" - doch wie erfolgreich das deutsche Format, das Anfang 2022 starten soll, wird, muss sich freilich erst noch zeigen.

In jedem Fall sollen in der Sky-Sendung Natascha Ochsenknecht und ihre Kinder Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne zu sehen sein. Darüber hinaus sind auch Cheyennes Freund Nino und Ochsenknecht-Oma Bärbel Teil des Formats. Uwe Ochsenknecht wird demnach nicht in der Sendung zu sehen sein. Laut "BamS" würden die Dreharbeiten schon etwas länger laufen - unter anderem auf dem Hof von Cheyenne und Nino in Graz, in einer Bar von Wilson Gonzalez, bei Natascha Ochsenknecht zu Hause und auf Mallorca.

Zuletzt gab es viele Schlagzeilen rund um Ochsenknecht-Sohn Jimi Blue, dessen Trennung von Reality-Sternchen Yeliz Koc erst vor einigen Tagen bekannt geworden war. Koc ist hochschwanger und erwartet ein Kind von Jimi Blue. Auch das soll nach Angaben der "BamS" irgendwie in die Sendung einfließen. Noch hat sich Sky aber nicht zu dem neuen Format geäußert.

Update (12:40 Uhr): Sky hat das Format "Diese Ochsenknechts" mittlerweile bestätigt. Die Produktionsfirma B28 Produktion wird sechs Folgen herstellen, Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher. Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich. Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland: "Wir möchten unseren Kunden die ganze Bandbreite guten Entertainments bieten. Dazu gehören zweifelsfrei auch hochwertig produzierte Reality-Formate. 'Diese Ochsenknechts' begleitet erstmals eine der bekanntesten und beliebtesten Familien Deutschlands bei ihrem alles andere als gewöhnlichen Alltag. Die Dokumentation wird mit Sicherheit für Gesprächsstoff sorgen."