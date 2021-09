Vor wenigen Tagen hat ProSieben verraten, dass Ruth Moschner in der kommenden Staffel von "The Masked Singer" wieder im Rate-Panel sitzen wird. Das kam etwas überraschend, weil Moschner bereits im Frühjahr Teil der Show war und man erwarten konnte, dass der Sender wieder einen Wechsel im Panel vornimmt, um hier ein wenig Abwechslung zu haben. Ebenfalls überraschend war, dass ProSieben Moschner damals bestätigte - ihren bisherigen Rate-Partner Rea Garvey aber nicht.

Nun steht jedoch fest: Der Musiker wird auch in der kommenden Staffel der Musik-Rateshow mit dabei sein. Neben Moschner und Garvey wird das Panel jeweils um einen Gast-Promi erweitert. "Ich kann Ruth natürlich nicht alleine lassen. Sie braucht einfach jemanden, der sie ab und zu wieder auf den Boden holt, wenn sie ihre wilden Rate-Fantasie-Saltos schlägt. Dass die 'The Masked Singer'-Party im Herbst am Samstag steigt, ist ein Ritterschlag. Ich bin total gespannt und aufgeregt gleichzeitig. Diese Staffel wird alles toppen. All Hands on Deck - das Rateteam ist ready!", sagt Rea Garvey.

Darüber hinaus hat ProSieben mit dem Hammerhai nun auch das erste Kostüm für die kommende Staffel vorgestellt. Dieser sei vor allem durch seinen großen, rund drei Meter großen Schädel, eine Herausforderung gewesen, sagt die Maskenbauerin Marianne Meinl. "Das war wirklich ein Kampf gegen die Physik. Durch die überdimensionale Größe mussten wir lange tüfteln, wie man den Kopf am besten austariert."

Die neuen Folgen der von Endemol Shine Germany produzierten Show sind in diesem Herbst erstmals am Samstagabend zu sehen. Die Staffel startet am 16. Oktober, als Moderator fungiert wie gehabt Matthias Opdenhövel.