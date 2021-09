Die Serie "Unter Freunden stirbt man nicht" von Keshet Tresor Fiction ist beim französischen Festival de la Fiction in der Kategorie Beste europäische Serie ausgezeichnet worden. In dieser Kategorie waren 2021 insgesamt elf Serien nominiert, darunter "Danny Boy" (BBC) oder auch "Too Close" (ITV). Und auch die ZDF-Serie "Breaking Even", produziert von der NeueSuper, ist in dieser Kategorie ins Rennen um eine Auszeichnung gegangen.

Gewonnen hat letztlich die Serie, die seit Dezember 2020 bei TVNow verfügbar ist. Im März wurden die vier Episoden auch im Free TV bei Vox ausgestrahlt, dort waren sie mit im Schnitt knapp 4 Prozent Marktanteil aber kein Erfolg - was nicht zuletzt auch die Schuld des Senders war. Bei Preisverleihungen kommt "Unter Freunden stirbt man nicht" unterdessen besser an als beim linearen TV-Publikum aus Deutschland. Im April wurde die Serie bereits bei den International Format Awards in London als bestes Fiction Format ausgezeichnet. Aktuell ist die Serie zudem für einen Deutschen Comedypreis nominiert.

Regie bei den vier Folgen führte Felix Stienz. Er war es auch, der den Preis im französischen La Rochelle entgegennahm. Produziert wurde "Unter Freunden stirbt man nicht" von Christina Christ und Axel Kühn, Producer war Tina Hechinger. Christina Christ sagt: "Wir freuen uns sehr auch über die deutschen Grenzen hinweg Zuschauer für ‚Unter Freunden stirbt man nicht‘ begeistern zu können und fühlen uns sehr geehrt diese so besondere Auszeichnung als ‘Beste Europäische Serie’ erhalten zu dürfen."

Die Serie von Autor Claudius Pläging erzählt die Geschichte einer Gruppe langjähriger Freunde, gespielt von Adele Neuhauser, Michael Wittenborn, Heiner Lauterbach und Iris Berben. Als einer der Freunde, verkörpert durch Walter Sittler, seines Zeichens renommierter Wissenschaftler und heißester Anwärter auf den Wirtschaftsnobelpreis, unverhofft stirbt, schmieden die Hinterbliebenen einen Plan. Sie wollen den Tod ihres Freundes bis zur Bekanntgabe der Nominierungen in fünf Tagen geheim halten. Das Unterfangen stellt ihre Freundschaft schnell auf eine harte Probe und gerät Schritt für Schritt außer Kontrolle.