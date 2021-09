am 21.09.2021 - 19:27 Uhr

RBB und MDR machen künftig am späten Freitagabend gemeinsame Sache und produzieren ab dem 15. Oktober die Talkshow "Riverboat" im wöchentlichen Wechsel. Dass Kim Fisher die Leipziger Ausgaben weiterhin gemeinsam mit Jörg Kachelmann moderieren wird, war bereits bekannt, noch offen war hingegen der Platz an Kim Fishers Seite bei den neuen Ausgaben aus Berlin. Nun ist der RBB aber fündig geworden: Sebastian Fitzek, der mit seinen Psychothrillern seit langer Zeit zu den erfolgreichsten Autoren des Landes gehört, wird neuer Co-Moderator.

Torsten Amarell, der beim RBB als Leiter der "Contentbox Gesellschaft" für das Format zuständig ist, bestätigte die Verpflichtung Fitzeks gegenüber dem "Tagesspiegel". Er freue sich auf einen "charmanten, klugen und neugierigen Gastgeber", der wie kaum sonst jemand das Sendegebiet von RBB und MDR in seiner Biografie vereine: "Ein geborener Berliner mit einer Familiengeschichte, die tief in Sachsen und Sachsen-Anhalt verwurzelt ist."

Seinen ersten Einsatz hat Fitzek am 15. Oktober, wenn "Riverboat" zum ersten Mal aus dem Studio A des RBB in der Masurenallee in Berlin kommt.