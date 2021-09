Ab dem 2. November gewährt Prime Video Einblicke hinter die Kulissen des deutschen Rekordmeisters: Dann startet die sechsteilige Dokuserie "FC Bayern - Behind the Legend". Produziert wurde die Reihe von Quirin Berg und Max Wiedemann (W&B Television), Simon Verhoeven und Nepomuk V. Fischer haben Regie geführt. Versprochen werden "nie dagewesene Einblicke in die Abläufe und Geschehnisse an der Säbener Straße sowie in das Leben der Fußball-Stars des Vereins, auf dem Spielfeld und im privaten Umfeld". Auch um die Historie des Vereins, die "Schicksalsmomente" des Vereins und das Bild, das andere von ihm haben, sollen beleuchtet werden.

Schon beim Champions-League-Sieg in Lissabon 2020 waren die Macher der Doku mit dabei, danach wurde der Verein während der kompletten Saison 2020/21 begleitet. Sie erhielten Zugang zu über 2.000 Stunden Roh- und Archiv-Material und drehten an hunderten Tagen an über 25 Locations, dabei wurden mehr als 145 Interviews geführt. " Nah wie nie zuvor begleiten die Filmemacher Simon Verhoeven und Nepomuk V. Fischer die Mannschaft und die Führungsetage in einer historischen Phase des Übergangs, in der sich der Verein wieder neu erfinden muss - stets getreu dem berühmten Motto von Oliver Kahn: 'Weiter, immer weiter'", heißt es in der Ankündigung.

Unabhängig davon entsteht auch eine eigene Doku über Robert Lewandowski, der 2022 zu sehen sein soll. Die Produktionen reihen sich ein in eine ganze Reihe an Sport-Dokumentationen, die Amazon im Portfolio hat - darunter auch "Inside Borussia Dortmund".