Am 21. Oktober feiert bei Netflix dier Serie "Life's A Glitch" Premiere - die erste Serie, in der der einstige YouTube-Star Julien Bam erstmals nicht nur in der Hautprolle zu sehen ist, sondern für die er gemeinsam mit seinem Bruder Shawn Bu, Joon Kim, Joshua Euskirchen und Felix Charin auch das Drehbuch geschrieben hat. Julien Bam spielt sich darin ebenso wie sein Freund Joon Kim selbst.

Nach einem Unfall wachen die beiden in der Serie allerdings in einer Parallelwelt auf, in der Julien Bam auf einmal nicht mehr der gefeierte Influencer ist, Joon Kim aber plötzlich ein gefeierter Rap-Superstar. Sie müssen in der vierteiligen Serie skurrile Abenteuer bestehen, vom MMA-Kampf über Medikamententests und Rap-Videos bis zu Live-Action-Rollenspielen. Dabei hoffen sie stets, bald wieder in ihr gewohntes Leben zurückkehren zu können.

Julien Bam über die Entwicklung der Serie: "Mein Bruder und ich hatten immer den großen Traum, irgendwann eine eigene, gemeinsame Serie produzieren zu dürfen. Klar, haben wir in der Vergangenheit bei einigen Projekten zusammengearbeitet, aber eine Serie mit Netflix ist natürlich nochmal krasser. Von der Entwicklung, über die Konzeption bis hin zum letzten Schnitt war es einfach eine überwältigende Reise und Erfahrung, wofür ich sehr dankbar bin. Ich hoffe, alle Zuschauer werden Spaß mit unserer Geschichte haben."

Produziert wird das erste fiktionale Projekt von Julien Bam von Georg Ramme als Showrunner und Executive Producer sowie von Daniel Jacobs als Creative Producer. Die Comedy-Serie ist eine Produktion von Load Studios unter der Regie von Shawn Bu in Zusammenarbeit mit Raw Mind Pictures.