Der Schauspieler Wilfried Dziallas verstarb nach kurzer schwerer Krankheit nach einer Corona-Infektion - obwohl er nach Angaben seiner Agentin doppelt geimpft war. Einem großen Publikum wurde er vor allem durch seine Rolle des Revierleiters Bernd Voss in der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" bekannt. Von 2004 bis 2007 hatte er die Hauptrolle insgesamt sechzig Folgen lang verkörpert, 2017 war er für einen Gastauftritt nochmal zur Serie zurückgekehrt.

Daneben war er auch in zahlreichen anderen TV-Produktionen zu sehen, häufig in der Rolle des Polizisten. Begonnen hatte er seine Karriere aber am Theater, ab 1986 war er für das Hamburger Ohnsorg-Theater tätig, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur. Darüber hinaus übernahm er immer wieder auch Hörspiel-Rollen. Allein im Archiv von Radio Bremen fanden sich zu seinem 75. Geburtstag schon über 140 Hörspiele mit seiner Beteiligung.

"Wilfried Dziallas – ein feinsinniger Künstler und Meister seines Handwerks – vor und auf der Bühne, vor der Kamera, am Schreibtisch und am Mikrofon. Mit seinem herausragenden Gespür für Menschen fand er den Werkstoff für die Charaktere, die er in seinem Spiel auf der Bühne, im Film und vor dem Mikrofon so wahrhaftig verkörperte. Das war Schauspielkunst, die ihresgleichen sucht", schreibt das Ohnsorg-Theater in einer Würdigung anlässlich seines Todes.