Seit 2016 ist André Pätzold Leiter von Spiegel Media, nun verlässt er das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Das Unternehmen hat eine entsprechende Meldung der Kollegen von "Horizont" am Mittwochnachmittag bestätigt. Pätzold wolle sich "privaten Projekten und neuen beruflichen Aufgaben" widmen, heißt es aus Hamburg. Stefan Ottlitz, Geschäftsführer des Spiegel-Verlags, bedauert den Abgang des Vermarktungschefs und sagt: "Wir verlieren einen hochgeschätzten Kollegen, der den tiefgreifenden Wandel der Vermarktungsbranche als Chance begriffen und für uns genutzt hat."

Mit der Integration der klassischen Vermarktungsbereiche in die Ad Alliance, der Etablierung "wachstumsorientierter Strukturen" und dem Aufbau neuer Erlöseinheiten habe Pätzold den Vermarkter "zukunftsfest aufgestellt", sagt Ottlitz. "Für die intensive und jederzeit vertrauensvolle Zusammenarbeit danke ich ihm sehr und wünsche ihm nur das Beste für seine private und berufliche Zukunft."

Während "Horizont" berichtet, dass der bisherige Vize-Chef von Spiegel Media, Hannes Engler, Pätzold nachfolgen soll, will das Unternehmen diese Information nicht bestätigen. Über die Nachfolge des scheidenden Vermarktungschefs werde man "in Kürze" informieren, heißt es. Vor seiner Zeit beim Medienunternehmen arbeitete Pätzold bei Facebook in Hamburg.

"In den vergangenen fünf Jahre habe ich gemeinsam mit meinem Team Spiegel Media fit für die Herausforderungen der kommenden Jahre gemacht. Die Integration in die Ad Alliance wird personell und strukturell in den kommenden Wochen erfolgreich abgeschlossen und die Ausrichtung von Spiegel Media auf neue Entwicklungsfelder ist gelungen. Für mich ist damit der richtige Zeitpunkt gekommen, um persönlich innezuhalten und privaten Projekten einen größeren Raum zu geben", sagt Pätzold zu seinem Abschied. "Nach fast elf Jahren in unterschiedlichen Positionen bei Spiegel Media fällt mir der Abschied nicht leicht. Aber ich weiß Spiegel Media in guten Händen und wünsche dem Team von Herzen bestes Gelingen. Ich bedanke mich bei der Geschäftsführung, meinem Führungsteam und allen meinen Mitarbeitenden für die tolle Zusammenarbeit und das große Vertrauen, das sie mir in diesen herausfordernden Jahren der Transformation entgegengebracht haben."