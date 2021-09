Eddie Murphy wird künftig verstärkt bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Amazon Studios hat mit dem Oscar-nominierten Schauspieler nun einen First Look-Deal abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Murphy die Hauptrolle in drei Filmen für Amazon Studios übernehmen und eigene Filmprojekte für Prime Video und Amazon Studios entwickeln, dabei hat er auch immer die Option, die Hauptrolle zu übernehmen.

Murphy und Amazon standen schon jüngst in Verbindung. Der Streamingdienst sicherte sich zuletzt die Filmrechte an der "Prinz aus Zamunda"-Fortsetzung, bei der Murphy ebenfalls die Hauptrolle spielt. "Der Prinz aus Zamunda 2" kam daher nicht in die Kinos, sondern direkt zum Streaminganbieter. Über Abrufzahlen gibt es wie immer keine genauen Informationen, von Amazon hieß es aber, der Streifen hätte das beste Eröffnungswochenende aller Streaming-Filme seit März 2020 gehabt.

2019 erschien auch bei Netflix ein Film, in dem Eddie Murphy zu sehen war. In "Dolemite Is My Name" verkörperte er die legendäre Underground-Comic-Persönlichkeit Rudy Ray Moore und würde dafür von Kritikern gelobt. Für seine Darstellung erhielt der Schauspieler zudem eine Golden-Globe-Nominierung in der Kategorie "Best Actor in a Motion Picture Musical or Comedy" sowie eine Nominierung der Critics Choice Association als bester Schauspieler. Und sein neuer Deal ist auch nicht das Ende der Zusammenarbeit mit Netflix. Denn als Nächstes wird Murphy auch den Netflix-Film "Beverly Hills Cop 4" produzieren und darin die Hauptrolle übernehmen. Darüber hinaus wird er neben Jonah Hill in einer von Kenya Barris inszenierten Komödie für Netflix spielen.