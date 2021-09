Noch bis zum 1. Oktober wird das von Amiaz Habtu präsentierte Sat.1-Quiz "Let the music play" im Vorabendprogramm des Senders zu sehen sein. Dann sind alle bislang produzierten Ausgaben gezeigt - doch Banijay Productions Germany wird weitere Folgen produzieren, die dann im kommenden Jahr gezeigt werden sollen. Darüber hinaus hat Sat.1 gegenüber DWDL.de nun auch ein Primetime-Special angekündigt, das man noch in diesem Herbst zeigen wird.

Einen Sendetermin für "Let the music play – Das große Promi Special" gibt es noch nicht, doch fest steht schon, dass man in der Primetime-Ausgabe auf bekannte Persönlichkeiten setzen wird. Vier Duos aus Prominenten, Musikerinnen und Musikern sowie Künstlerinnen und Künstlern treten gegeneinander an und testen in der Show ihr Musikwissen. Das erfolgreichste Rate-Duo wird mit bis zu 50.000 Euro Preisgeld für einen guten Zweck belohnt.

Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Die Ausflüge von ,Let the music play‘-Wiederholungen auf den späten Freitagabend waren ganz vielversprechend. Mit unserer Promi-Ausgabe in der Prime Time laden wir unsere Zuschauer:innen zu einem beschwingten Start ins Wochenende ein." Während die Vorabend-Ausgaben der Sendung bislang im Schnitt nur 5,2 Prozent Marktanteil geholt haben, erreichten die Wiederholungen in der Late Prime Werte zwischen 6,4 und 8,3 Prozent - dabei konnten sie aber auch auf ein gutes Lead-In durch "Paar Wars" bauen.

Moderator Amiaz Habtu freut sich auf die Promi-Ausgabe im Herbst und sagt: "Ein Hoch auf das, was vor uns liegt! ,Let the music play‘ macht einen Ausflug in die Prime Time – was für eine tolle Nachricht. Ich bin schon jetzt im Nightfever und kann auf jeden Fall versprechen: I‘m just gonna shake it off."