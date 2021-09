am 23.09.2021 - 13:05 Uhr

Gerhard Graf war von 1988 bis 1992 Leiter der Medienforschung von RTL in Köln und wechselte im Anschluss in die Geschäftsleitung von ProSieben, wo er die Bereiche Medienforschung, EDV und Verbreitungstechnik leitete. In dieser Zeit war er von Juli 1988 bis Ende 1990 der erste Sprecher der Technischen Kommission der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF), von 1993-1994 übte er diese Funktion ein weiteres Mal aus. 1996 machte er sich mit seiner Firma GGmedia selbständig und ist seither als Dienstleister für Produktionsfirmen, Fernsehsender und die Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF) tätig.

"Mit Gerhard Graf verlieren wir einen sehr geschätzten Chef, der uns stets ein guter Ratgeber war. Die GGmedia lag ihm sehr am Herzen, wir werden sie in seinem Sinne weiterführen. Wir trauern gemeinsam mit den Angehörigen, Weggefährten und Freunden", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.