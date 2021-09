Der Vermarkter ARD-Werbung Sales & Services konnte am Donnerstag einen großen Neuzugang in seinem Portfolio vermelden: Regiocast wird sein analoges Inventar ab dem 1. Januar 2023 von der ARD-Tochter vermarkten lassen. Konkret geht es um die Sender Radio BOB!, R.SH, Radio PSR, Radio BOB! rockt Schleswig-Holstein, 80s80s Radio, delta radio und Energy Sachsen. Die Sender werden auch in die einzelnen Kombis von AS&S eingefügt. Die Vermarktung im digitalen Bereich behält Regiocast weiterhin in eigenen Händen.

Bislang und auch noch das kommende Jahr hindurch werden die analogen Regiocast-Sender vom AS&S-Konkurrenten RMS vermarktet, wo Regiocast sogar Gründungsgesellschafter war. "Wir sehen in dem Vermarkterwechsel eine große Chance, die weitere Entwicklung und das Wachstum unserer Sender und damit unseres Unternehmens positiv zu gestalten. In diesem Zusammenhang scheidet REGIOCAST auch aus dem Gesellschafterkreis der RMS aus", erklärt Rainer Poelmann, Sprecher der Geschäftsführung der Regiocast.

Dirk van Loh, Geschäftsführer Radio der Regiocast fügt hinzu: "Wir sind als Gründungsgesellschafter einen langen und sehr erfolgreichen Weg mit der RMS als Vermarktungspartner gegangen und danken der Geschäftsführung und den Mitgesellschaftern für die langjährige vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit".

Elke Schneiderbanger, Geschäftsführer von AS&S, begrüßt den neuen Mandanten mit den Worten: "In der Radiovermarktung steht die AS&S mit ihren öffentlich-rechtlichen und privaten Radiomandanten für Qualität, starke Reichweiten und hohe Werbewirkung – dieses Profil können wir mit unserem neuen Mandanten Regiocast schärfen und weiterentwickeln." Christian Scholz, Geschäftsleiter Radio bei AS&S fügt hinzu: "Audio ist ein Markt mit großer Dynamik und noch größerer Wachstumsphantasie. Zusammen mit unserem neuen Mandanten Regiocast wollen wie dieses Marktpotenzial in Angriff nehmen und für uns erschließen."