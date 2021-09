RTL hat für Mitte Oktober Änderungen an seinem Nachmittagsprogramm in Aussicht gestellt. So werden die "Superhändler" am 15. Oktober zum vorerst letzten Mal zu sehen sein. Am Montag darauf, den 18. Oktober, startet um 15 Uhr das neue "wunderbar anders wohnen". In der Dokutainment-Reihe bewertet eine Jury aus Architektinnen und Architekten, Maklern und Einrichtungsprofis drei außergewöhnliche Wohnmöglichkeiten. Das reicht von einem umgebauten Futtersilo bis hin zum Tiny House oder einem schwimmenden Fachwerkhaus.

Das Wohnobjekt, das die Jury am meisten fasziniert, wird mit einem Preisgeld von 1.000 Euro für die Bewohnerinnen und Bewohner belohnt. Produziert wird die Reihe von Good Times in Deutschland und auf Mallorca. Die Produktionsfirma dreht bereits seit Juli dieses Jahres - und soll ihre Arbeiten auch noch bis November fortsetzen. Es dürften also noch einige Ausgaben des Formats folgen.

Darüber hinaus hat RTL mit "Wir lieben Camping - Unser Urlaub, unser Platz" ein zweites, neues Format angekündigt. Das startet ebenfalls am 18. Oktober und ist dann immer zwischen 15:45 und 16:45 Uhr zu sehen. In dieser von RedSeven Entertainment produzierten Reihe geht es wenig überraschend um das Thema Camping. Begleitet werden "passionierte Platzbetreiber und Camper" auf insgesamt sieben verschiedenen Anlagen. Gedreht wird nicht nur in Bayern (u.a. Bayern und Ostsee), sondern auch in Kroatien.

Am etwas späteren Nachmittag ändert sich nach derzeitigen Planungen nichts. Um 16:45 Uhr zeigt RTL wie gehabt die noch recht frische Ausgabe von "RTL Aktuell", danach folgen die "Explosiv Stories". Beide Formate tun sich seit ihrem Start Anfang August noch ziemlich schwer und kommen im Schnitt auf 6,9 bzw. 7,5 Prozent Marktanteil. Sehr gelegen dürfte die Pause für die "Superhändler" kommen, die seit Anfang August ebenfalls nur 6,9 Prozent erzielt haben und dabei überhaupt nicht vom meist guten "Punkt 12"-Lead-In profitierten.

Für den Abend des 18. Oktobers hat RTL zudem eine Sondersendung angekündigt. Ab 20:15 Uhr zeigt man "Das große Live Experiment - Rettung aus der Feuerhölle". Darin will man aufklären, wie gefährlich Wohnungsbrände sind und was Gefahrenquellen im Haushalt sind. Zwei Reporter demonstrieren zudem die Gefahr am eigenen Leib: Wie viel Zeit bleibt, um sich aus dem Feuer zu befreien und der schleichenden Todesgefahr zu entkommen?