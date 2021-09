18 Jahre sind seit der Ausstrahlung der letzten Folge vergangen, doch die Teilnahme von Moderator Jörg Draeger bei "Promi Big Brother" hat bei Sat.1 offenbar die Lust aufs Zocken neu entfacht. Nach DWDL.de-Informationen arbeitet der Privatsender zusammen mit der Produktionsfirma UFA Show & Factual an einer Neuauflage von "Geh aufs Ganze!" - mit Draeger als Moderator.

Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte Sat.1 das Vorhaben, das jedoch nicht als tägliche Show angelegt ist. Stattdessen sollen im Herbst zunächst drei neue Folgen in der Primetime ausgestrahlt werden. Gespielt wird wie früher um Geld- oder Sachpreise. Und als Trostpreis winkt den Kandidatinnen und Kandidaten der legendäre Zonk.

"18 Jahre nach der letzten Folge 'Geh aufs Ganze!' hat uns Jörg Draeger diesen Sommer live in der Auftaktshow von 'Promi Big Brother' bewiesen, mit welcher Passion er noch immer zocken kann", so Sat.1-Chef Daniel Rosemann. Das Publikum habe es geliebt. "Dieses überragende Feedback nimmt Sat.1 gerne an und legt die Kultshow im Herbst 2021 neu auf."

"Geh aufs Ganze!" zählte neben dem "Glücksrad" zu den Kultshows von Sat.1 im Vorabendprogramm. Zwischen 1992 und 1997 war das Format dort zu sehen. Nach dem zwischenzeitlichen Wechsel von Jörg Draeger zu RTL übernahm vorübergehend Elmar Hörig die Moderation. Als Kabel Eins die Show 1999 noch einmal für mehrere Jahre neu auflegte, war Draeger jedoch wieder an Bord.

"Perfekte Symbiose zwischen Mensch und Fabelwesen"

Der Moderator, der in wenigen Tagen 76 Jahre alt wird, ist bereits Feuer und Flamme. "Der Zonk und ich, das ist eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Fabelwesen. Wir sind eins, da ist es auch, was damals den Erfolg von 'Geh aufs Ganze!' ausgemacht hat", so Draeger. "Ich habe diese Sendung nicht nur moderiert, ich habe sie wie mein eigen' Fleisch und Blut geliebt." Jahrelang habe er sich gewünscht, eine Neuauflage zu machen, sagt er. "Als mir die Ernsthaftigkeit von Sat.1 klar wurde, war ich beseelt von Euphorie. Das ist die Erfüllung eines Traums, den ich mit 75 Jahren nicht mehr gewagt habe zu hegen."

Wann genau die Ausstrahlung erfolgen wird, steht noch nicht fest. Vielleicht aber ist die Neuauflage des Klassikers ein erster Schritt hin zum Ziel, das der neue Senderchef zum Amtsantritt ausgegeben hat: Bis zum 40. Geburtstag des Senders in etwas mehr als zwei Jahren will er Sat.1 zu "alter Stärke" zurückführen. In den USA funktionierte der Transfer in die Primetime zuletzt bestens: Dort erzielte "Let's Make A Deal", also das Original von "Geh aufs Ganze" starke Quoten.